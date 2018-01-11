Расследование катастрофы Ту-154 Качиньского возглавит сторонник версии теракта

Руководить польской правительственной подкомиссией, которая повторно расследует авикатастрофу президентского
Ту-154 под Смоленском, будет Антоний Мачеревич — один из главных сторонников версии о взрыве на борту.
Как сообщает польское издание «Незалежна», Антоний Мачеревич стал руководителем подкомиссии по просьбе министра обороны Мариуша Блащака.
Отметим, что сам Мачеревич, известный своими антироссийскими настроениями, на днях лишился поста министра обороны Польши в ходе проведенных новым премьер-министром Польши Матеушем Моравецким перестановок в правительстве.
Отметим, что катастрофу с самолетом Ту-154, в которой погибли президент Польши Лех Качиньский и почти сотня высокопоставленных чиновников, еще в 2011 году расследовала правительственная комиссия, которая пришла к выводу, что причиной трагедии стали сложные метеоусловия и ошибки экипажа. С этим согласились и российские эксперты.
Однако в 2015 году к власти в Польше пришла партия Ярослава Качиньского, брата погибшего президента. Ее представители решили пересмотреть работу экспертов, сформировав обновленную подкомиссию. Именно тогда и стала продвигаться версия о теракте и взрыве на борту.
Накануне эта подкомиссия заслушала и приняла версию авиационного эксперта Фрэнка Тейлора, который заявил, что самолет Леха Качиньского был заминирован и катастрофа произошла в результате взрыва. В Москве все это восприняли как политиканство, которое не имеет никакого отношения к расследованию по существу. Как отметил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв, расследование должны вести компетентные органы, не связанные с политикой, а любые спекуляции на тему этой трагедии недопустимы.
Отметим, что сам Мачеревич, известный своими антироссийскими настроениями, на днях лишился поста министра обороны Польши в ходе проведенных новым премьер-министром Польши Матеушем Моравецким перестановок в правительстве.
Отметим, что катастрофу с самолетом Ту-154, в которой погибли президент Польши Лех Качиньский и почти сотня высокопоставленных чиновников, еще в 2011 году расследовала правительственная комиссия, которая пришла к выводу, что причиной трагедии стали сложные метеоусловия и ошибки экипажа. С этим согласились и российские эксперты.
Однако в 2015 году к власти в Польше пришла партия Ярослава Качиньского, брата погибшего президента. Ее представители решили пересмотреть работу экспертов, сформировав обновленную подкомиссию. Именно тогда и стала продвигаться версия о теракте и взрыве на борту.
Накануне эта подкомиссия заслушала и приняла версию авиационного эксперта Фрэнка Тейлора, который заявил, что самолет Леха Качиньского был заминирован и катастрофа произошла в результате взрыва. В Москве все это восприняли как политиканство, которое не имеет никакого отношения к расследованию по существу. Как отметил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв, расследование должны вести компетентные органы, не связанные с политикой, а любые спекуляции на тему этой трагедии недопустимы.
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