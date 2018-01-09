В Польше отправлены в отставку министр обороны и глава МИД

Министр национальной обороны Польши Антони Мачеревич и глава МИД страны Витольд Ващиковский лишились своих постов.
Решение об отставках министров принял новый премьер страны Матеуш Моравецкий. Объявили же о перестановках на торжественной церемонии смены состава правительства, которая проходит в президентском дворце в Варшаве в присутствии главы государства Анджея Дуды.
Вместо Ващиковского руководить министерством иностранных дел будет Яцек Чапутович, ранее занимавший пост замгоссекретаря МВД Польши. Вместо Мачеревича, известного своими антироссийскими высказываниями, министром национальной обороны Польши назначен Мариуш Блащак, ранее работавший на посту главы МВД. Министерством внутренних дел вместо него будет руководить вице-спикер сейма Йоахим Бруджиньский, передает РИА Новости.
Кроме того, новым министром финансов стала Тереза Червиньская. Ранее этот пост занимал Моравецкий.
В конце прошлого года правительство Польши под руководством Беаты Шидло ушло в отставку. Ее сменил бывший вице-премьер и министр финансов Матеуш Моравецкий. При этом свои должности в новом правительстве тогда сохранили все министры, однако Моравецкий пообещал провести перестановки.
Вместо Ващиковского руководить министерством иностранных дел будет Яцек Чапутович, ранее занимавший пост замгоссекретаря МВД Польши. Вместо Мачеревича, известного своими антироссийскими высказываниями, министром национальной обороны Польши назначен Мариуш Блащак, ранее работавший на посту главы МВД. Министерством внутренних дел вместо него будет руководить вице-спикер сейма Йоахим Бруджиньский, передает РИА Новости.
Кроме того, новым министром финансов стала Тереза Червиньская. Ранее этот пост занимал Моравецкий.
В конце прошлого года правительство Польши под руководством Беаты Шидло ушло в отставку. Ее сменил бывший вице-премьер и министр финансов Матеуш Моравецкий. При этом свои должности в новом правительстве тогда сохранили все министры, однако Моравецкий пообещал провести перестановки.
Комментарии