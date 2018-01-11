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    В Совфеде назвали политиканством версию о взрывах на борту самолета Качиньского. Польша, Совет Федерации, авиационные катастрофы и происшествия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Совфеде назвали политиканством версию о взрывах на борту самолета Качиньского

    В Совфеде назвали политиканством версию о взрывах на борту самолета Качиньского

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    • Фото: РИА Новости, Олег Минеев
    В Совфеде назвали политиканством версию о взрывах на борту самолета Качиньского

    В Совфеде назвали политиканством версию о взрывах на борту самолета Качиньского

    В Совфеде назвали политиканством версию о взрывах на борту самолета Качиньского
    • Фото: РИА Новости, Олег Минеев

      • Заключение польской комиссии не имеет отношения к расследованию трагедии под Смоленском, заявил сенатор Константин Косачев.

      Принять заключение польской комиссии о взрывах на борту разбившегося самолета Леха Качиньского невозможно, так как они продиктованы внутренней политической борьбой. Об этом в интервью RT заявил российский сенатор Константин Косачев.

      Константин Косачев, председатель комитета Совфеда по международным делам: «Заключение польской комиссии не имеет никакого отношения к расследованию этой трагедии по существу. Происходящее сейчас в Польше носит характер внутриполитической борьбы. Нынешняя польская власть продолжает атаковать предыдущую».

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      Напомним, накануне на заседании комиссии эксперт в области исследования авиационных происшествий Фрэнк Тейлор выступил с докладом, в котором заявил, что на борту разбившегося самолета польского президента было не менее трех источников взрыва и что это подтверждает анализ падения самолета. Комиссия включила эти выводы в официальный отчет.

      Косачев добавил, что расследование должны вести компетентные органы, не связанные с политикой, а любые спекуляции на тему этой трагедии недопустимы.

      Константин Косачев: «Всё должно происходить в рамках компетентных и профессиональных следственных действий, абсолютно избавленных от политики. Выводы польской комиссии ничем, кроме политики, а точнее — политиканства, я назвать не могу».

      Напомним, самолет Ту-154, на борту которого находилась польская делегация во главе с президентом Лехом Качиньским, разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. Погибли все 96 человек, находившиеся на борту. МАК и польская правительственная комиссия пришли к выводу, что причиной трагедии стало запоздалое начало процедуры ухода на второй круг и чрезмерное снижение в условиях тумана. Однако позднее в Варшаве приняли решение о создании второй комиссии и возобновлении расследования.

      В Кремле все домыслы о взрывах на борту назвали чушью и блефом. Российское руководство призвало не спекулировать на трагедии и не строить политических домыслов, которые осложняют отношения двух стран.

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