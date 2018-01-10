В Варшаве приняли версию о взрывах на борту Ту-154 Качиньского

Польская комиссия по расследованию крушения самолета
Ту-154 под Смоленском решила принять выводы о том, что на борту произошло несколько взрывов.
На сегодняшнем заседании комиссии был заслушан эксперт в области исследования авиационных происшествий Фрэнк Тейлор. Он, в частности, заявил, что крыло лайнера, на борту которого находился Лех Качиньский, было разрушено в результате взрыва.
Всего же, по мнению специалиста, на борту было не менее трех источников взрыва. Они находились в крыле и в центральной части фюзеляжа. Тейлор заявил, что это подтверждает анализ падения самолета.
Как отмечает РИА Новости, польская комиссия приняла выводы Тейлора.
Напомним, самолет Ту-154, на борту которого находилась польская делегация во главе с президентом Лехом Качиньским, разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. В результате погибли все 96 человек, находившихся на борту. При этом сначала МАК и польская правительственная комиссия пришли к выводу, что причиной трагедии стало запоздалое начало процедуры ухода на второй круг и чрезмерное снижение в условиях тумана. Однако позднее в Варшаве приняли решение о создании второй комиссии и возобновлении расследования катастрофы.
В новой же комиссии заявили, что самолет начал разрушаться в воздухе, а с регистраторов пропали последние секунды записей. Кроме того, утверждалось, что на обломках лайнера были обнаружены следы взрыва.
Отметим, что в декабре Владимир Путин на большой пресс-конференции назвал чушью и блефом звучащие в Варшаве заявления о причастности России к авиакатастрофе. Президент РФ предложил польской стороне искать «у себя тогда» того, кто положил взрывчатку, и отметил, что самолет разбился из-за того, что в кабину Ту-154 «кто-то зашел и заставил пилота садиться».
Всего же, по мнению специалиста, на борту было не менее трех источников взрыва. Они находились в крыле и в центральной части фюзеляжа. Тейлор заявил, что это подтверждает анализ падения самолета.
Как отмечает РИА Новости, польская комиссия приняла выводы Тейлора.
Напомним, самолет Ту-154, на борту которого находилась польская делегация во главе с президентом Лехом Качиньским, разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. В результате погибли все 96 человек, находившихся на борту. При этом сначала МАК и польская правительственная комиссия пришли к выводу, что причиной трагедии стало запоздалое начало процедуры ухода на второй круг и чрезмерное снижение в условиях тумана. Однако позднее в Варшаве приняли решение о создании второй комиссии и возобновлении расследования катастрофы.
В новой же комиссии заявили, что самолет начал разрушаться в воздухе, а с регистраторов пропали последние секунды записей. Кроме того, утверждалось, что на обломках лайнера были обнаружены следы взрыва.
Отметим, что в декабре Владимир Путин на большой пресс-конференции назвал чушью и блефом звучащие в Варшаве заявления о причастности России к авиакатастрофе. Президент РФ предложил польской стороне искать «у себя тогда» того, кто положил взрывчатку, и отметил, что самолет разбился из-за того, что в кабину Ту-154 «кто-то зашел и заставил пилота садиться».
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