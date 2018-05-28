Польша готова заплатить $2 млрд за размещение постоянной военной базы США

Власти Польши хочет оборудовать на территории страны постоянную американскую военную базу и готовы за это заплатить.
На размещение постоянной военной базы США Варшава собирается выделить до 2 миллиардов долларов, передает издание Onet со ссылкой на появившиеся в Сети документы польского Минобороны. В них есть информация о возможном расположении военных объектов и госпиталей, школ, спортзалов для персонала и их семей.
В материалах говорится, что «это предложение обрисовывает явную и настоятельную необходимость в постоянном размещении военной дивизии США в Польше, обязательство Польши предоставить значительную поддержку, которая может достичь 1,5–2 миллиардов долларов, путем создания совместных военных объектов и обеспечения более гибкого перемещения сил США».
Сообщается, что расходы на размещение американской военной базы Польша готова разделить и сделать реализацию этой идеи более рентабельной для Вашингтона. Это предложение было направлено в Белый дом и в Конгресс США.
Ранее в польском МИДе заявляли, что присутствие американских войск в Европе является фундаментом проводимой Варшавой политики безопасности. В свою очередь Москва выражала озабоченность милитаризацией Польши.
В материалах говорится, что «это предложение обрисовывает явную и настоятельную необходимость в постоянном размещении военной дивизии США в Польше, обязательство Польши предоставить значительную поддержку, которая может достичь 1,5–2 миллиардов долларов, путем создания совместных военных объектов и обеспечения более гибкого перемещения сил США».
Сообщается, что расходы на размещение американской военной базы Польша готова разделить и сделать реализацию этой идеи более рентабельной для Вашингтона. Это предложение было направлено в Белый дом и в Конгресс США.
Ранее в польском МИДе заявляли, что присутствие американских войск в Европе является фундаментом проводимой Варшавой политики безопасности. В свою очередь Москва выражала озабоченность милитаризацией Польши.
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