Песков: Москва готова реагировать на экспансию НАТО у границ РФ

В Кремле прокомментировали планы Варшавы создать военную базу на территории Польши.
Москва готова реагировать на расширение инфраструктуры НАТО у российских границ. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на просьбу НТВ прокомментировать сообщения о намерениях Польши выделить 2 млрд долларов на размещение постоянной военной базы США на своей территории. Напомним, эту инициативу Варшава объяснила угрозой, которая якобы исходит от России.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «В целом, когда мы фиксируем постепенную экспансию военной структуры НАТО в сторону наших границ, непосредственное приближение инфраструктуры НАТО к нашим границам… никоим образом не способствует безопасности и стабильности на континенте. Наоборот, эти экспансионистские действия, конечно же, приводят к контрдействиям с российской стороны, чтобы сбалансировать нарушающийся каждый раз таким образом паритет».
Песков отметил, что решение о размещении базы остается за страной, однако последствия такого решения для безопасности в Европе «очевидны».
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «В целом, когда мы фиксируем постепенную экспансию военной структуры НАТО в сторону наших границ, непосредственное приближение инфраструктуры НАТО к нашим границам… никоим образом не способствует безопасности и стабильности на континенте. Наоборот, эти экспансионистские действия, конечно же, приводят к контрдействиям с российской стороны, чтобы сбалансировать нарушающийся каждый раз таким образом паритет».
Песков отметил, что решение о размещении базы остается за страной, однако последствия такого решения для безопасности в Европе «очевидны».
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