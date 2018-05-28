Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
    •  

    Песков: Москва готова реагировать на экспансию НАТО у границ РФ

    1 комментарий

    Песков: Москва готова реагировать на экспансию НАТО у границ РФ

    Песков: Москва готова реагировать на экспансию НАТО у границ РФ

    В Кремле прокомментировали планы Варшавы создать военную базу на территории Польши.

    Москва готова реагировать на расширение инфраструктуры НАТО у российских границ. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на просьбу НТВ прокомментировать сообщения о намерениях Польши выделить 2 млрд долларов на размещение постоянной военной базы США на своей территории. Напомним, эту инициативу Варшава объяснила угрозой, которая якобы исходит от России.

    смотретьПольша готова заплатить $2 млрд за размещение военной базы США
    Польша готова заплатить $2 млрд за размещение военной базы США
    Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «В целом, когда мы фиксируем постепенную экспансию военной структуры НАТО в сторону наших границ, непосредственное приближение инфраструктуры НАТО к нашим границам… никоим образом не способствует безопасности и стабильности на континенте. Наоборот, эти экспансионистские действия, конечно же, приводят к контрдействиям с российской стороны, чтобы сбалансировать нарушающийся каждый раз таким образом паритет».

    Песков отметил, что решение о размещении базы остается за страной, однако последствия такого решения для безопасности в Европе «очевидны».

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru