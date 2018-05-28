Президент Польши назвал Россию главной угрозой для НАТО

Россия представляет собой главную угрозу для НАТО, заявил президент Польши Анджей Дуда
Выступая на пленарном заседании весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО Дуда заявил, что Россия якобы подрывает «элементы международного уклада».
Анджей Дуда, президент Польши: «Мы должны помнить о значении трансатлантических связей особенно сейчас, когда наша система безопасности подвергается проверке разными игроками, создающими угрозу для мира и безопасности… Самый важный из них — Россия, подрывающая элементы международного уклада».
Глава польского государства выступил за укрепления трансатлантических связей как главного гаранта безопасности в Европе, а также призвал к укреплению оборонных возможностей стран-членов и увеличению оборонных бюджетов, передает ТАСС.
Ранее Дуда заявил, что Польша готова заплатить $2 млрд за то, чтобы США оборудовала на территории страны постоянную военную базу. «Стабильная и безопасная Европа — лучшая американская инвестиция», — заявил он.
Между тем в Москве не раз указывали на то, что размещение в Восточной Европе баз НАТО и систем противоракетной обороны США несет угрозу для России и является рудиментом холодной войны.
Анджей Дуда, президент Польши: «Мы должны помнить о значении трансатлантических связей особенно сейчас, когда наша система безопасности подвергается проверке разными игроками, создающими угрозу для мира и безопасности… Самый важный из них — Россия, подрывающая элементы международного уклада».
Глава польского государства выступил за укрепления трансатлантических связей как главного гаранта безопасности в Европе, а также призвал к укреплению оборонных возможностей стран-членов и увеличению оборонных бюджетов, передает ТАСС.
Ранее Дуда заявил, что Польша готова заплатить $2 млрд за то, чтобы США оборудовала на территории страны постоянную военную базу. «Стабильная и безопасная Европа — лучшая американская инвестиция», — заявил он.
Между тем в Москве не раз указывали на то, что размещение в Восточной Европе баз НАТО и систем противоракетной обороны США несет угрозу для России и является рудиментом холодной войны.
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