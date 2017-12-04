МИД РФ: НАТО готовит в Европе базу для наступательной группировки

Североатлантический альянс разместил в Прибалтике и странах Восточной и Северной Европы около десяти тысяч военнослужащих с сотнями единиц военной техники и авиацией.
Об этом в интервью «Интерфаксу» заявил директор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин.
Андрей Келин, директор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ: «На сегодняшний день альянс фактически формирует в Европе базу для развертывания, в случае необходимости, наступательной группировки».
Дипломат добавил, что на так называемой «непрерывной ротационной» основе контингенты НАТО размещаются там, где их никогда раньше не было. Суммарно речь идет о порядка десяти тысячах военнослужащих с сотнями единиц военной техники и авиацией. По словам Келина, это идет вразрез с обязательствами, закрепленными в основополагающем акте Россия — НАТО.
Андрей Келин: «Одновременно расширяется военно-морская и военно-воздушная деятельность альянса вблизи наших рубежей. Растет интенсивность и масштабы мероприятий оперативной и боевой подготовки по антироссийским сценариям. Ведется модернизация имеющейся и строительство новой военной инфраструктуры. Продолжается создание системы ПРО США/НАТО в Европе».
В совокупности предпринимаемые альянсом меры меняют баланс сил на европейском континенте и ведут к опасному витку гонки вооружений, подчеркнул Келин.
Андрей Келин, директор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ: «На сегодняшний день альянс фактически формирует в Европе базу для развертывания, в случае необходимости, наступательной группировки».
Дипломат добавил, что на так называемой «непрерывной ротационной» основе контингенты НАТО размещаются там, где их никогда раньше не было. Суммарно речь идет о порядка десяти тысячах военнослужащих с сотнями единиц военной техники и авиацией. По словам Келина, это идет вразрез с обязательствами, закрепленными в основополагающем акте Россия — НАТО.
Андрей Келин: «Одновременно расширяется военно-морская и военно-воздушная деятельность альянса вблизи наших рубежей. Растет интенсивность и масштабы мероприятий оперативной и боевой подготовки по антироссийским сценариям. Ведется модернизация имеющейся и строительство новой военной инфраструктуры. Продолжается создание системы ПРО США/НАТО в Европе».
В совокупности предпринимаемые альянсом меры меняют баланс сил на европейском континенте и ведут к опасному витку гонки вооружений, подчеркнул Келин.
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