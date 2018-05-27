«Сумасшествие и непрофессионализм»: эксперт оценил поведение Трампа в переговорах с КНДР

Корейцы поверили Трампу и взорвали свои ядерные объекты перед исторической встречей, но Трамп уже не уверен, хочет ли он теперь встречаться. Иранцы Трампу верить больше не хотят и обещают на вероломство ответить ненавистью. Сколько стоит встретиться с Трампом, если за пару минут в Овальном кабинете с Порошенко взяли почти полмиллиона долларов?
Оказалось, что нечистоплотные девелоперские методы работают и в политике. Только раньше ими не злоупотребляли, и каждый случай становился детективной историей. Но в Белом доме — новый скандал: адвоката Трампа Майкла Коэна обвиняют в получении взятки за организацию встречи президентов США и Украины.
Майкл Авенатти, адвокат: «Очевидно, что Майкл Коэн брал значительные суммы денег за организацию доступа в главный офис на планете — к президенту США. Одна из встреч была устроена в интересах украинской стороны».
Есть и еще один сговор — он связан с расследованием предполагаемых связей Трампа с Россией, которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер.
Пол Валлели, генерал-майор США в отставке: «Во время президентской кампании имел место сговор между Обамой, членами его администрации и руководителями спецслужб — ЦРУ и ФБР. Частью этого политического сговора, инструментом в их руках стал и спецпрокурор Роберт Мюллер, цель которого, как мы считаем, отстранение от власти Дональда Трампа. Главная линия обвинения — сговор с русскими, доказательств которого они не предоставили».
Поиском русских связей Мюллер занимается уже более 40 лет. Свою карьеру молодой прокурор начал тоже с «российского» расследования — искал концы финансовых операций советского правительства за рубежом. Тогда Мюллер преуспел. Убедительных доказательств в нынешнем расследовании нет.
Стюарт Варни, ведущий телеканала Fox News: «Политическая повестка меняется в пользу президента. Сейчас вы уже меньше слышите вот этого: „Россия, Россия, Россия…“ — вы слышите про „Уотергейт“. Тогда команда президента Никсона точно шпионила за своими соперниками. И если то же самое происходило в 2016 году, мы хотим знать, где и с кем в тот момент был Барак Обама».
Трамп думает о Нобелевской премии мира. И, видимо, из гуманистических соображений напоминает лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну о ливийском сценарии, когда тот согласен идти на уступки и даже готовится взорвать ядерный полигон. Но Ким дерзко отвечает Пенсу, и тут Трамп сам поясняет: ты соглашаешься на сделку, но делаешь это без уважения, так что переговоров не будет. Таким тоном Белый дом разговаривает уже два года.
Питер Кузник, профессор истории Американского университета в Вашингтоне: «Линдон Джонсон, Ричард Никсон, Рональд Рейган — все эти люди были патологическими лжецами. Но Трамп заставил бы краснеть даже их. Столь же ужасна его некомпетентность. Переговоры с Северной Кореей, его письмо Ким Чен Ыну напоминает сообщение о размолвке, написанное 12-летним ребенком своей подружке. Высшая степень сумасшествия и непрофессионализма — никогда такого не было!»
Виртуозное обращение с ядерным хлыстом в династии Ким, казалось, давно довели до совершенства. Но сейчас Трамп первым успел передумать и отыграть назад, а затем снова передумать.
Большой надежды на то, что президент США и его методы вести дела изменятся, уже нет. Обновленная и уже точно совершенно протрамповская команда авторитетного девелопера спустя почти два года собрана.
Подробности — в материале корреспондента НТВ Антона Пономарёва.
Майкл Авенатти, адвокат: «Очевидно, что Майкл Коэн брал значительные суммы денег за организацию доступа в главный офис на планете — к президенту США. Одна из встреч была устроена в интересах украинской стороны».
Есть и еще один сговор — он связан с расследованием предполагаемых связей Трампа с Россией, которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер.
Пол Валлели, генерал-майор США в отставке: «Во время президентской кампании имел место сговор между Обамой, членами его администрации и руководителями спецслужб — ЦРУ и ФБР. Частью этого политического сговора, инструментом в их руках стал и спецпрокурор Роберт Мюллер, цель которого, как мы считаем, отстранение от власти Дональда Трампа. Главная линия обвинения — сговор с русскими, доказательств которого они не предоставили».
Поиском русских связей Мюллер занимается уже более 40 лет. Свою карьеру молодой прокурор начал тоже с «российского» расследования — искал концы финансовых операций советского правительства за рубежом. Тогда Мюллер преуспел. Убедительных доказательств в нынешнем расследовании нет.
Стюарт Варни, ведущий телеканала Fox News: «Политическая повестка меняется в пользу президента. Сейчас вы уже меньше слышите вот этого: „Россия, Россия, Россия…“ — вы слышите про „Уотергейт“. Тогда команда президента Никсона точно шпионила за своими соперниками. И если то же самое происходило в 2016 году, мы хотим знать, где и с кем в тот момент был Барак Обама».
Трамп думает о Нобелевской премии мира. И, видимо, из гуманистических соображений напоминает лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну о ливийском сценарии, когда тот согласен идти на уступки и даже готовится взорвать ядерный полигон. Но Ким дерзко отвечает Пенсу, и тут Трамп сам поясняет: ты соглашаешься на сделку, но делаешь это без уважения, так что переговоров не будет. Таким тоном Белый дом разговаривает уже два года.
Питер Кузник, профессор истории Американского университета в Вашингтоне: «Линдон Джонсон, Ричард Никсон, Рональд Рейган — все эти люди были патологическими лжецами. Но Трамп заставил бы краснеть даже их. Столь же ужасна его некомпетентность. Переговоры с Северной Кореей, его письмо Ким Чен Ыну напоминает сообщение о размолвке, написанное 12-летним ребенком своей подружке. Высшая степень сумасшествия и непрофессионализма — никогда такого не было!»
Виртуозное обращение с ядерным хлыстом в династии Ким, казалось, давно довели до совершенства. Но сейчас Трамп первым успел передумать и отыграть назад, а затем снова передумать.
Большой надежды на то, что президент США и его методы вести дела изменятся, уже нет. Обновленная и уже точно совершенно протрамповская команда авторитетного девелопера спустя почти два года собрана.
Подробности — в материале корреспондента НТВ Антона Пономарёва.
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