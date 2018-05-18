Трамп допустил повторение ливийского сценария в КНДР

Президент США Дональд Трамп проговорился, что Вашингтон рассматривает в КНДР ливийский сценарий развития событий.
По итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом президент США сначала заверил журналистов, что ливийская модель в Северной Корее неприменима. Однако чуть позже опроверг свои же слова, сославшись на возможный провал переговоров по денуклеаризаиции полуострова.
Дональд Трамп, президент США: «Не было соглашения о том, чтобы сохранить Каддафи. Ливийская модель, о которой было упомянуто, — это совсем другое. То, что будет с Ким Чен Ыном, это совершенно другое. Он останется там в КНДР, он будет управлять своей страной, его страна будет очень богата. Ливийская модель была совершенно другой. Мы уничтожили эту страну. Но все же такая модель, скорее всего, будет иметь место, если мы не заключим сделку с КНДР. Но если мы заключим ее, думаю, Ким Чен Ын будет очень счастлив».
На брифинге официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт отказалась комментировать слова президента США, подчеркнув, что Белый Дом по-прежнему привержен договоренности о ядерном разоружении Пхеньяна. А вот советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон ранее допустил реализацию в Северной Корее ливийского сценария и последующей смены режима.
Дональд Трамп, президент США: «Не было соглашения о том, чтобы сохранить Каддафи. Ливийская модель, о которой было упомянуто, — это совсем другое. То, что будет с Ким Чен Ыном, это совершенно другое. Он останется там в КНДР, он будет управлять своей страной, его страна будет очень богата. Ливийская модель была совершенно другой. Мы уничтожили эту страну. Но все же такая модель, скорее всего, будет иметь место, если мы не заключим сделку с КНДР. Но если мы заключим ее, думаю, Ким Чен Ын будет очень счастлив».
На брифинге официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт отказалась комментировать слова президента США, подчеркнув, что Белый Дом по-прежнему привержен договоренности о ядерном разоружении Пхеньяна. А вот советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон ранее допустил реализацию в Северной Корее ливийского сценария и последующей смены режима.
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