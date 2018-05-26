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    Трамп назвал продуктивными переговоры с КНДР о проведении саммита

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    • Фото: Reuters © 2018, Carlos Barria
    Трамп назвал продуктивными переговоры с КНДР о проведении саммита

    Трамп назвал продуктивными переговоры с КНДР о проведении саммита

    Трамп назвал продуктивными переговоры с КНДР о проведении саммита
  • Фото: Reuters © 2018, Carlos Barria

    • Президент США Дональд Трамп сообщил, что переговоры с КНДР о подготовке к совместному саммиту продолжаются.

    Глава Белого дома не исключил, что встреча может состояться, как и планировалось изначально, 12 июня в Сингапуре. Президент подчеркнул, что «при необходимости» она может пройти и позже намеченной даты.

    Дональд Трамп, президент США: «Мы ведем очень продуктивные переговоры с Северной Кореей о том, чтобы все же провести саммит, который если и произойдет, то, скорее всего, по-прежнему в Сингапуре, в тот же день — 12 июня».




    Ранее сообщалось, что Трамп отменил переговоры между Вашингтоном и Пхеньяном. Слухи о подобном развитии событий ходили несколько дней, однако это решение было похоже на гром среди ясного неба. Об этом шаге американского президента стало известно всего через несколько часов после того, как власти КНДР с помпой, в присутствии десятков иностранных журналистов взорвали ядерный полигон.

    смотретьКНДР отреагировала на отмену Трампом встречи с Ким Чен Ыном
    КНДР отреагировала на отмену Трампом встречи с Ким Чен Ыном
    Были уничтожены все испытательные шахты и наземные постройки: лаборатории, наблюдательные пункты и казармы. Руководство страны обещало работать над строительством безъядерного мира. Несмотря на все заверения Пхеньяна, Трамп в срыве переговоров винил корейцев, по его словам, КНДР ведет себя враждебно и едва ли не открыто угрожает. Кроме того, по данным Wall Street Journal, уже на следующей неделе Вашингтон введет новые санкции против Пхеньяна. Во всем мире новости об отмене переговоров встретили с прискорбием.

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