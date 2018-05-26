Трамп назвал продуктивными переговоры с КНДР о проведении саммита

Президент США Дональд Трамп сообщил, что переговоры с КНДР о подготовке к совместному саммиту продолжаются.
Глава Белого дома не исключил, что встреча может состояться, как и планировалось изначально, 12 июня в Сингапуре. Президент подчеркнул, что «при необходимости» она может пройти и позже намеченной даты.
Дональд Трамп, президент США: «Мы ведем очень продуктивные переговоры с Северной Кореей о том, чтобы все же провести саммит, который если и произойдет, то, скорее всего, по-прежнему в Сингапуре, в тот же день — 12 июня».
Ранее сообщалось, что Трамп отменил переговоры между Вашингтоном и Пхеньяном. Слухи о подобном развитии событий ходили несколько дней, однако это решение было похоже на гром среди ясного неба. Об этом шаге американского президента стало известно всего через несколько часов после того, как власти КНДР с помпой, в присутствии десятков иностранных журналистов взорвали ядерный полигон.
Были уничтожены все испытательные шахты и наземные постройки: лаборатории, наблюдательные пункты и казармы. Руководство страны обещало работать над строительством безъядерного мира. Несмотря на все заверения Пхеньяна, Трамп в срыве переговоров винил корейцев, по его словам, КНДР ведет себя враждебно и едва ли не открыто угрожает. Кроме того, по данным Wall Street Journal, уже на следующей неделе Вашингтон введет новые санкции против Пхеньяна. Во всем мире новости об отмене переговоров встретили с прискорбием.
Дональд Трамп, президент США: «Мы ведем очень продуктивные переговоры с Северной Кореей о том, чтобы все же провести саммит, который если и произойдет, то, скорее всего, по-прежнему в Сингапуре, в тот же день — 12 июня».
We are having very productive talks with North Korea about reinstating the Summit which, if it does happen, will likely remain in Singapore on the same date, June 12th., and, if necessary, will be extended beyond that date.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 мая 2018 г.
Ранее сообщалось, что Трамп отменил переговоры между Вашингтоном и Пхеньяном. Слухи о подобном развитии событий ходили несколько дней, однако это решение было похоже на гром среди ясного неба. Об этом шаге американского президента стало известно всего через несколько часов после того, как власти КНДР с помпой, в присутствии десятков иностранных журналистов взорвали ядерный полигон.
Были уничтожены все испытательные шахты и наземные постройки: лаборатории, наблюдательные пункты и казармы. Руководство страны обещало работать над строительством безъядерного мира. Несмотря на все заверения Пхеньяна, Трамп в срыве переговоров винил корейцев, по его словам, КНДР ведет себя враждебно и едва ли не открыто угрожает. Кроме того, по данным Wall Street Journal, уже на следующей неделе Вашингтон введет новые санкции против Пхеньяна. Во всем мире новости об отмене переговоров встретили с прискорбием.
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