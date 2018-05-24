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    СМИ сообщили о взятке адвокату Трампа за организацию встречи с Порошенко

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    • Фото: Reuters © 2018, Jonathan Ernst
    СМИ сообщили о взятке адвокату Трампа за организацию встречи с Порошенко

    СМИ сообщили о взятке адвокату Трампа за организацию встречи с Порошенко

    СМИ сообщили о взятке адвокату Трампа за организацию встречи с Порошенко
  • Фото: Reuters © 2018, Jonathan Ernst

    • Адвокат президента США Майкл Коэн получил не менее 400 тысяч долларов от Киева за организацию встречи Петра Порошенко с Дональдом Трампом, сообщают СМИ.

    О том, что адвокат президента США Дональда Трампа получил от Киева 400 тысяч долларов за содействие в организации встречи президентов США и Украины, сообщил Би-би-си источник в правительственных кругах Украины. Другой источник отметил, что сумма взятки составляла 600 тысяч долларов.

    Напомним, встреча Трампа и Порошенко состоялась в июне прошлого года в Вашингтоне. Источники уточнили, что деньги были переданы посредниками, действовавшими от имени украинского президента. По их данным, Порошенко нужно было провести с Трампом хотя бы короткую беседу, чтобы ее можно было назвать переговорами.

    Посредники вышли на Коэна через еврейскую благотворительную организацию в штате Нью-Йорк. После того, как встреча президентов состоялась и Порошенко вернулся в Киев, Украина остановила расследование по делу о бывшем соратнике Трампа Поле Манафорте.

    Сам Коэн назвал публикацию Би-би-си «совершенной фальшивкой», передает ТАСС. Сообщения о взятке отрицает также администрация Порошенко. В Белом доме пока не отреагировали на эту публикацию.

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