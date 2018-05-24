Президент США Дональд Трамп заявил, что отмена саммита с Ким Чен Ыном является неудачей как для самой Северной Кореи, так и для всего мира.
Дональд Трамп: «В то время как еще многое может случиться и теоретически в будущем есть большая возможность (урегулировать ситуацию с КНДР — ред.), я верю, что это (отмена встречи) — ужасная неудача для Северной Кореи и для мира».
При этом он предостерег Пхеньян от безрассудных действий и заявил о готовности применить силу, если такая необходимость возникнет, передает «Интерфакс».
В Пентагоне подтвердили готовность ответить на возможные действия КНДР, подчеркнув, что уровень готовности американских военных не изменился.
Ранее генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд назвал отмену саммита США — КНДР «угрозой для всех».
Как сообщалось, первый в истории саммит США — КНДР, который должен был состояться в Сингапуре 12 июня, отменен по инициативе Вашингтона. Трамп объяснил этот шаг «открытой враждебностью», проявленной Пхеньяном по отношению к США в последних заявлениях.
При этом он предостерег Пхеньян от безрассудных действий и заявил о готовности применить силу, если такая необходимость возникнет, передает «Интерфакс».
В Пентагоне подтвердили готовность ответить на возможные действия КНДР, подчеркнув, что уровень готовности американских военных не изменился.
Ранее генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд назвал отмену саммита США — КНДР «угрозой для всех».
Как сообщалось, первый в истории саммит США — КНДР, который должен был состояться в Сингапуре 12 июня, отменен по инициативе Вашингтона. Трамп объяснил этот шаг «открытой враждебностью», проявленной Пхеньяном по отношению к США в последних заявлениях.
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