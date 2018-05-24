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    Трамп назвал «ужасной неудачей» отмену саммита США — КНДР

    4 комментария
    • Фото: Reuters © 2018, Kevin Lamarque
    Трамп назвал «ужасной неудачей» отмену саммита США — КНДР

    Трамп назвал «ужасной неудачей» отмену саммита США — КНДР

    Трамп назвал «ужасной неудачей» отмену саммита США — КНДР
  • Фото: Reuters © 2018, Kevin Lamarque

    • Президент США Дональд Трамп заявил, что отмена саммита с Ким Чен Ыном является неудачей как для самой Северной Кореи, так и для всего мира.

    Дональд Трамп: «В то время как еще многое может случиться и теоретически в будущем есть большая возможность (урегулировать ситуацию с КНДР — ред.), я верю, что это (отмена встречи) — ужасная неудача для Северной Кореи и для мира».

    При этом он предостерег Пхеньян от безрассудных действий и заявил о готовности применить силу, если такая необходимость возникнет, передает «Интерфакс».

    В Пентагоне подтвердили готовность ответить на возможные действия КНДР, подчеркнув, что уровень готовности американских военных не изменился.

    Ранее генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд назвал отмену саммита США — КНДР «угрозой для всех».

    Как сообщалось, первый в истории саммит США — КНДР, который должен был состояться в Сингапуре 12 июня, отменен по инициативе Вашингтона. Трамп объяснил этот шаг «открытой враждебностью», проявленной Пхеньяном по отношению к США в последних заявлениях.

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