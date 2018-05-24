Первый в истории саммит США — КНДР, который должен был состояться в Сингапуре 12 июня, отменен.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп в письме к лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну. Отмену мероприятия глава Белого дома объяснил «открытой враждебностью», проявленной Пхеньяном по отношению к Вашингтону.
Из письма Дональда Трампа: «К сожалению, в связи с сильным гневом и открытой враждебностью, продемонстрированной в ходе ваших недавних заявлений, я нахожу неподобающим проводить в настоящее время эту давно планировавшуюся встречу».
При этом Трамп не исключил, что такие переговоры могут состояться в другое время. Он добавил, что с нетерпением их ждет.
Ранее в СМИ появилась информация о возможном срыве переговоров. По данным журналистов, Трамп якобы был рассержен заявлением Пхеньяна о готовности отказаться от встречи и решением КНДР не проводить предварительные переговоры с Южной Кореей. На днях Трамп заявил, что если встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном по каким-то причинам не состоится в июне, то она может пройти в другое время.
Из письма Дональда Трампа: «К сожалению, в связи с сильным гневом и открытой враждебностью, продемонстрированной в ходе ваших недавних заявлений, я нахожу неподобающим проводить в настоящее время эту давно планировавшуюся встречу».
При этом Трамп не исключил, что такие переговоры могут состояться в другое время. Он добавил, что с нетерпением их ждет.
Ранее в СМИ появилась информация о возможном срыве переговоров. По данным журналистов, Трамп якобы был рассержен заявлением Пхеньяна о готовности отказаться от встречи и решением КНДР не проводить предварительные переговоры с Южной Кореей. На днях Трамп заявил, что если встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном по каким-то причинам не состоится в июне, то она может пройти в другое время.
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