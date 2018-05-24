Отмена первого в истории саммита США — КНДР является всеобщей угрозой. Об этом написал в своем Twitter генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Турбьёрн Ягланд.
Турбьёрн Ягланд: «Саммит США — Северная Корея отменен, что подтверждает неработоспособность „твиттерной дипломатии“. Это угроза для всех нас».
Ранее сообщалось, что первый в истории саммит США — КНДР, который должен был состояться в Сингапуре 12 июня, отменен. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в письме к лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну. Отмену мероприятия глава Белого дома объяснил «открытой враждебностью», проявленной Пхеньяном по отношению к Вашингтону в последних заявлениях.
Письмо было направлено Ким Чен Ыну практически сразу после того, как в КНДР был ликвидирован крупнейший северокорейский ядерный полигон «Пунгери».
US-North Korean summit cancelled, making foreign policy on Twitter does not work. It’s a threat to us all— Thorbjørn Jagland (@TJagland) 24 мая 2018 г.
Ранее сообщалось, что первый в истории саммит США — КНДР, который должен был состояться в Сингапуре 12 июня, отменен. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в письме к лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну. Отмену мероприятия глава Белого дома объяснил «открытой враждебностью», проявленной Пхеньяном по отношению к Вашингтону в последних заявлениях.
Письмо было направлено Ким Чен Ыну практически сразу после того, как в КНДР был ликвидирован крупнейший северокорейский ядерный полигон «Пунгери».
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