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    Генсек Совета Европы назвал «угрозой для всех» отмену саммита США — КНДР

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    Генсек Совета Европы назвал «угрозой для всех» отмену саммита США — КНДР

    Генсек Совета Европы назвал «угрозой для всех» отмену саммита США — КНДР

    Отмена первого в истории саммита США — КНДР является всеобщей угрозой. Об этом написал в своем Twitter генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Турбьёрн Ягланд.

    Турбьёрн Ягланд: «Саммит США — Северная Корея отменен, что подтверждает неработоспособность „твиттерной дипломатии“. Это угроза для всех нас».




    Ранее сообщалось, что первый в истории саммит США — КНДР, который должен был состояться в Сингапуре 12 июня, отменен. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в письме к лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну. Отмену мероприятия глава Белого дома объяснил «открытой враждебностью», проявленной Пхеньяном по отношению к Вашингтону в последних заявлениях.

    Письмо было направлено Ким Чен Ыну практически сразу после того, как в КНДР был ликвидирован крупнейший северокорейский ядерный полигон «Пунгери».

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