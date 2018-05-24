Журналистов засыпало пылью после «огромного взрыва» на ядерном полигоне в КНДР

Иностранных журналистов обдало тепловой волной и засыпало пылью в ходе взрыва, прогремевшего во время ликвидации крупнейшего северокорейского ядерного полигона «Пунгери».
Ранее сообщалось, что Северная Корея произвела демонтаж ядерного полигона «Пунгери» в присутствии иностранных журналистов. Были взорваны все три действовавшие шахты вместе с наземными постройками.
Корреспондент Sky News, находившийся среди приглашенных журналистов, рассказал, что на полигоне осуществили «огромный взрыв».
Том Чешир, журналист: «Был огромный взрыв, пыль посыпалась на нас, нас обдала тепловая волна. Было очень громко».
По его словам, представители прессы наблюдали за взрывом с расстояния в 500 метров.
В Институте ядерного оружия КНДР ранее заявили, что в результате демонтажа полигона утечки радиоактивных материалов в окружающую среду не зафиксировано.
Корреспондент Sky News, находившийся среди приглашенных журналистов, рассказал, что на полигоне осуществили «огромный взрыв».
Том Чешир, журналист: «Был огромный взрыв, пыль посыпалась на нас, нас обдала тепловая волна. Было очень громко».
По его словам, представители прессы наблюдали за взрывом с расстояния в 500 метров.
В Институте ядерного оружия КНДР ранее заявили, что в результате демонтажа полигона утечки радиоактивных материалов в окружающую среду не зафиксировано.
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