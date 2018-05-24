Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
25 мая, 14:00
ПМЭФ-2018: пленарное заседание с участием Владимира Путина
25 мая, 08:30
ПМЭФ-2018: деловой завтрак «Сбербанка»
24 мая, 19:00
Пресс-конференция президентов России и Франции
24 мая, 15:00
ПМЭФ-2018: медиа в эпоху искусственного интеллекта
    •  

    Журналистов засыпало пылью после «огромного взрыва» на ядерном полигоне в КНДР

    комментировать
    Журналистов засыпало пылью после «огромного взрыва» на ядерном полигоне в КНДР

    Журналистов засыпало пылью после «огромного взрыва» на ядерном полигоне в КНДР

    Журналистов засыпало пылью после «огромного взрыва» на ядерном полигоне в КНДР
  • Фото: Associated Press © 2018

    • Иностранных журналистов обдало тепловой волной и засыпало пылью в ходе взрыва, прогремевшего во время ликвидации крупнейшего северокорейского ядерного полигона «Пунгери».

    Ранее сообщалось, что Северная Корея произвела демонтаж ядерного полигона «Пунгери» в присутствии иностранных журналистов. Были взорваны все три действовавшие шахты вместе с наземными постройками.

    Корреспондент Sky News, находившийся среди приглашенных журналистов, рассказал, что на полигоне осуществили «огромный взрыв».

    Том Чешир, журналист: «Был огромный взрыв, пыль посыпалась на нас, нас обдала тепловая волна. Было очень громко».

    По его словам, представители прессы наблюдали за взрывом с расстояния в 500 метров.

    смотретьКНДР хочет превратить в шоу взрыв ядерного полигона «Пунгери»
    КНДР хочет превратить в шоу взрыв ядерного полигона «Пунгери»
    В Институте ядерного оружия КНДР ранее заявили, что в результате демонтажа полигона утечки радиоактивных материалов в окружающую среду не зафиксировано.

    Новости по теме

    Напряженность на Корейском полуострове

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru