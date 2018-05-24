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    КНДР ликвидировала свой крупнейший ядерный полигон

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    КНДР ликвидировала свой крупнейший ядерный полигон

    КНДР ликвидировала свой крупнейший ядерный полигон

    КНДР ликвидировала свой крупнейший ядерный полигон
  • Фото: Associated Press © 2018

    • Северная Корея в четверг произвела демонтаж ядерного полигона «Пунгери». Работы были проведены в присутствии иностранных журналистов.

    РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента отмечает, что были взорваны все три действовавшие шахты вместе с наземными постройками.

    В заявлении Института ядерного оружия КНДР говорится, что в результате демонтажа полигона утечки радиоактивных материалов в окружающую среду не зафиксировано.

    смотретьКНДР хочет превратить в шоу взрыв ядерного полигона «Пунгери»
    КНДР хочет превратить в шоу взрыв ядерного полигона «Пунгери»
    Ранее в КНДР заявили, что готовы к закрытию своего ядерного полигона с целью продемонстрировать свое твердое намерение избавиться от атомного оружия. Президент США Дональд Трамп пообещал, что в случае отказа от ядерного оружия Северная Корея станет «богатой и великой страной».

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