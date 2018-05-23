КНДР хочет превратить в шоу взрыв ядерного полигона «Пунгери»

КНДР готовится к закрытию крупнейшего ядерного полигона. Пхеньян заявляет, что хочет таким образом продемонстрировать свое твердое намерение избавиться от атомного оружия. В этом случае, пообещал Дональд Трамп, Америка может сделать Северную Корею «богатой и великой страной». Но в Вашингтоне теперь выражают сомнение в успехе предстоящей встречи двух лидеров.
За новостями, которые поступают из Пхеньяна и Вашингтона, следит корреспондент НТВ Алексей Прокин/
Демонтаж ядерного полигона «Пунгери» — событие все-таки не рутинное. Поэтому, думается, северокорейцы и решили отмерить все семь раз, прежде чем один раз взрывать. Поезд с журналистами только этим вечером тронулся в сторону полигона, до которого 600 километров от города Вонсан, где представители СМИ томились в гостинице, любуясь умиротворяющими пейзажами и аккуратно стриженными кустарниками. В поезде, цена билета на который 75 долларов, такой роскоши, как созерцание, нет: все окна плотно зашторены.
Первый шаг по ядерному разоружению, обещанному мировому сообществу, КНДР хочет превратить в зрелищное шоу. Для чего и были приглашены в качестве свидетелей американцы, англичане, русские и китайцы, на глазах которых, как ожидается, будет взорван единственный вход в подземные тоннели — те самые, где северокорейцы провели все шесть своих ядерных испытаний, начиная с 2006-го года.
Полигон «Пунгери» находится рядом с потухшим вулканом в гористой местности. Это несколько неприметных зданий и наблюдательные вышки. Все это и должны взорвать. И даже здание исследовательского института. Почему «даже», потому, что, по мнению группы китайских ученых, закрытие полигона — мера вынужденная. Якобы после последних испытаний — самых мощных за все 12 лет — обрушился большой массив горной породы, и под обломками погибли не менее 100 рабочих и еще столько же спасателей. Северная Корея эту трагедию до сих пор не признает и считает очередной провокацией. Так что разрушение исследовательского института как раз и может стать ярким символом стремления режима Ким Чен Ына к ядерному разоружению.
Во всем мире сейчас также гадают, прибавит ли церемония закрытия полигона уверенности в том, что встреча Трампа с Ким Чен Ыном состоится. Ясности пока мало и здесь. Не добавляет ее госсекретарь США Майк Помпео. Американский истеблишмент не случайно сейчас смотрит именно на него. Помпео — единственный в окружении Трампа человек, который с Ким Чен Ыном встречался лично. Вот и сегодня на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей в конгрессе у Помпео спрашивали: «Ну, как там?» Вопрос, на который Помпео отвечает второй день подряд.
Майк Помпео, госсекретарь США: «Я оптимист, но может случиться, что мы узнаем о чем-то в последний момент, и встреча не состоится. Как сказал президент: „Посмотрим, что будет“».
Как ни хочет Трамп обогатить северокорейский народ, подстегнув американскими деньгами экономический рост в обмен на ядерное разоружение, но до 12 июня случиться действительно может всякое. А полигон северокорейцы, скорее всего, все же уничтожат — как только иностранные журналисты до него доберутся.
Демонтаж ядерного полигона «Пунгери» — событие все-таки не рутинное. Поэтому, думается, северокорейцы и решили отмерить все семь раз, прежде чем один раз взрывать. Поезд с журналистами только этим вечером тронулся в сторону полигона, до которого 600 километров от города Вонсан, где представители СМИ томились в гостинице, любуясь умиротворяющими пейзажами и аккуратно стриженными кустарниками. В поезде, цена билета на который 75 долларов, такой роскоши, как созерцание, нет: все окна плотно зашторены.
Первый шаг по ядерному разоружению, обещанному мировому сообществу, КНДР хочет превратить в зрелищное шоу. Для чего и были приглашены в качестве свидетелей американцы, англичане, русские и китайцы, на глазах которых, как ожидается, будет взорван единственный вход в подземные тоннели — те самые, где северокорейцы провели все шесть своих ядерных испытаний, начиная с 2006-го года.
Полигон «Пунгери» находится рядом с потухшим вулканом в гористой местности. Это несколько неприметных зданий и наблюдательные вышки. Все это и должны взорвать. И даже здание исследовательского института. Почему «даже», потому, что, по мнению группы китайских ученых, закрытие полигона — мера вынужденная. Якобы после последних испытаний — самых мощных за все 12 лет — обрушился большой массив горной породы, и под обломками погибли не менее 100 рабочих и еще столько же спасателей. Северная Корея эту трагедию до сих пор не признает и считает очередной провокацией. Так что разрушение исследовательского института как раз и может стать ярким символом стремления режима Ким Чен Ына к ядерному разоружению.
Во всем мире сейчас также гадают, прибавит ли церемония закрытия полигона уверенности в том, что встреча Трампа с Ким Чен Ыном состоится. Ясности пока мало и здесь. Не добавляет ее госсекретарь США Майк Помпео. Американский истеблишмент не случайно сейчас смотрит именно на него. Помпео — единственный в окружении Трампа человек, который с Ким Чен Ыном встречался лично. Вот и сегодня на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей в конгрессе у Помпео спрашивали: «Ну, как там?» Вопрос, на который Помпео отвечает второй день подряд.
Майк Помпео, госсекретарь США: «Я оптимист, но может случиться, что мы узнаем о чем-то в последний момент, и встреча не состоится. Как сказал президент: „Посмотрим, что будет“».
Как ни хочет Трамп обогатить северокорейский народ, подстегнув американскими деньгами экономический рост в обмен на ядерное разоружение, но до 12 июня случиться действительно может всякое. А полигон северокорейцы, скорее всего, все же уничтожат — как только иностранные журналисты до него доберутся.
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