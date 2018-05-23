КНДР держит в секрете процедуру уничтожения ядерного полигона Пхунгери

Весь мир сегодня пристально следит за событиями в Северной Корее. Власти страны собираются демонтировать ядерный полигон Пхунгери. Сделать это обещали перед встречей Дональда Трампа и Ким Чен Ына в качестве гарантии того, что Пхеньян действительно решил отказаться от ядерного оружия. Понаблюдать за историческим событием пригласили иностранных журналистов. В последний момент в КНДР прибыли репортеры из Южной Кореи, которым изначально не хотели давать визы.
Представители Северной Кореи с самого начала не называли точной даты, когда они намерены демонтировать ядерный полигон Пхунгери. Ожидалось, что это произойдет уже сегодня. Накануне чартерным рейсом из Пекина в КНДР вылетела группа иностранных журналистов, среди них репортеры из США, Великобритании, Китая, приглашены также российские средства массовой информации.
Во вторник вечером, как предполагалось, представителей прессы должны были отправить из северокорейского города Вонсана на поезде непосредственно на военный полигон, однако выезд не состоялся. Как объяснили журналистам, планы нарушила плохая погода. На самом деле в северо-восточных провинциях шел ливень и дул сильный ветер.
Сегодня утром погода наладилась, однако репортеры все равно целый день провели в гостинице. На этот раз задержку оправдали тем, что к делегации присоединятся телевизионщики из Южной Кореи. Те самые, которым еще вчера официальный Пхеньян отказался выдавать визы, сославшись на то, что США и Южная Корея проводят у берегов Корейского полуострова совместные военные учения. Сегодня северокорейская сторона пересмотрела свое решение и решила все-таки впустить в страну наших коллег с юга.
Юн Тайхонг, репортер южнокорейского канала News 1: «Я из Южной Кореи, Сеул. Не могу точно описать свои ощущения. Мне интересна Северная Корея и ее положение. Я постараюсь сделать всё наилучшим образом».
Как передает корреспондент НТВ Сергей Анцигин, к демонтажу ядерного полигона, как ожидается, военные и ученые приступят завтра. Как это будет выглядеть, никто, кроме организаторов, не знает. Вся процедура держится в секрете, однако в кулуарах поговаривают, что все будет выглядеть достаточно эффектно.
Полигон находится в 600 километрах от Вонсана, в гористой местности, недалеко от потухшего вулкана. Как ожидается, в присутствии журналистов будет взорван единственный вход в подземные туннели. Именно там, под землей, были проведены все 6 ядерных испытаний, которые проходили с 2006 года. Также будут снесены наземные постройки — здание исследовательского института, наблюдательные вышки и другие объекты.
Власти Южной Кореи уверены, что с уничтожением ядерного полигона КНДР сделает первый шаг на пути к денуклеаризации на Корейском полуострове. Есть, правда, и другая версия. По мнению группы китайских ученых, закрытие полигона — это вынужденная мера, на которую пошел Ким Чен Ын. Якобы после последних испытаний, которые стали самыми мощными за 12 лет, обрушился большой массив горной породы, под обломками погибли не меньше 100 рабочих и еще столько же спасателей. Северная Корея эту трагедию не признала и считает это очередной провокацией.
Неоднозначную позицию занял американский президент Дональд Трамп. Накануне он принимал в Вашингтоне своего южнокорейского коллегу Мун Чжэ Ина и сказал, что верит в серьезные намерения лидера КНДР свернуть ядерную программу. В то же время глава Белого дома не исключил, что его встреча с Ким Чен Ыном, намеченная на 12 июня, может и вовсе не состояться.
Во вторник вечером, как предполагалось, представителей прессы должны были отправить из северокорейского города Вонсана на поезде непосредственно на военный полигон, однако выезд не состоялся. Как объяснили журналистам, планы нарушила плохая погода. На самом деле в северо-восточных провинциях шел ливень и дул сильный ветер.
Сегодня утром погода наладилась, однако репортеры все равно целый день провели в гостинице. На этот раз задержку оправдали тем, что к делегации присоединятся телевизионщики из Южной Кореи. Те самые, которым еще вчера официальный Пхеньян отказался выдавать визы, сославшись на то, что США и Южная Корея проводят у берегов Корейского полуострова совместные военные учения. Сегодня северокорейская сторона пересмотрела свое решение и решила все-таки впустить в страну наших коллег с юга.
Юн Тайхонг, репортер южнокорейского канала News 1: «Я из Южной Кореи, Сеул. Не могу точно описать свои ощущения. Мне интересна Северная Корея и ее положение. Я постараюсь сделать всё наилучшим образом».
Как передает корреспондент НТВ Сергей Анцигин, к демонтажу ядерного полигона, как ожидается, военные и ученые приступят завтра. Как это будет выглядеть, никто, кроме организаторов, не знает. Вся процедура держится в секрете, однако в кулуарах поговаривают, что все будет выглядеть достаточно эффектно.
Полигон находится в 600 километрах от Вонсана, в гористой местности, недалеко от потухшего вулкана. Как ожидается, в присутствии журналистов будет взорван единственный вход в подземные туннели. Именно там, под землей, были проведены все 6 ядерных испытаний, которые проходили с 2006 года. Также будут снесены наземные постройки — здание исследовательского института, наблюдательные вышки и другие объекты.
Власти Южной Кореи уверены, что с уничтожением ядерного полигона КНДР сделает первый шаг на пути к денуклеаризации на Корейском полуострове. Есть, правда, и другая версия. По мнению группы китайских ученых, закрытие полигона — это вынужденная мера, на которую пошел Ким Чен Ын. Якобы после последних испытаний, которые стали самыми мощными за 12 лет, обрушился большой массив горной породы, под обломками погибли не меньше 100 рабочих и еще столько же спасателей. Северная Корея эту трагедию не признала и считает это очередной провокацией.
Неоднозначную позицию занял американский президент Дональд Трамп. Накануне он принимал в Вашингтоне своего южнокорейского коллегу Мун Чжэ Ина и сказал, что верит в серьезные намерения лидера КНДР свернуть ядерную программу. В то же время глава Белого дома не исключил, что его встреча с Ким Чен Ыном, намеченная на 12 июня, может и вовсе не состояться.
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