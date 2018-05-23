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    Закрытие ядерного полигона в КНДР: погода мешает репортерам попасть на объект. США, Северная Корея, Южная Корея, ядерное оружие. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЗакрытие ядерного полигона в КНДР: погода мешает репортерам попасть на объект

    Закрытие ядерного полигона в КНДР: погода мешает репортерам попасть на объект

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    Закрытие ядерного полигона в КНДР: погода мешает репортерам попасть на объект

    Закрытие ядерного полигона в КНДР: погода мешает репортерам попасть на объект

      Мировое внимание сегодня приковано к Северной Корее. В ближайшее время должна начаться церемония закрытия ядерного полигона Пхунгери.

      Наблюдать за историческим моментом пригласили журналистов из России, Китая, США и Великобритании, а также из Южной Кореи. Состав делегации из Сеула утвердили в последний момент. До этого Пхеньян отказывал соседям, предположительно из-за совместных военных маневров Южной Кореи и США.

      Пока все журналисты находятся в городе Вонсане, на восточном побережье КНДР. На полигон, который расположен в 600 километрах от этого населенного пункта, репортеров пока не везут из-за плохой погоды. В Пхунгери идет сильный дождь. Чтобы попасть на полигон, нужно подниматься в гору по узкой тропе.

      смотретьКНДР приступила к демонтажу ядерного полигона
      КНДР приступила к демонтажу ядерного полигона
      Во время церемонии планируется полностью уничтожить вход на объект. С территории выведут всех научных работников и сотрудников охраны. Испытательная шахта полигона будет взорвана, затем планируется снести все наземные постройки — здание исследовательского института, посты службы безопасности и другие объекты.

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