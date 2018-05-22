В КНДР на закрытие ядерного полигона прилетели иностранные журналисты

Самолет с иностранными журналистами прибыл в КНДР, рейс приземлился в аэропорту Кальма, что недалеко от города Вонсан.
Рейс вылетел из Пекина этим утром. В посадочных талонах в качестве пункта назначения был указан Пхеньян, однако борт приземлился в Вонсане.
Как рассказали РИА Новости летевшие в самолете журналисты, южнокорейской прессы на борту не оказалось. Ранее предполагалось, что освещать закрытие ядерного полигона «Пхунгери», на котором КНДР провела свои шесть ядерных испытаний, будут журналисты из России, США, Великобритании, Китая и Южной Кореи.
Во время полета пассажирам предложили обед и напитки, из развлечений — трансляцию концерта патриотической музыки в исполнении военного оркестра и девушек, одетых в белое, а также журнал Democratic People’s Republic of Korea о достижениях республики в различных областях.
Ранее северокорейское агентство ЦТАК сообщило, что закрытие ядерного полигона «Пхунгери» состоится 23–25 мая. Планируется полностью уничтожить вход на полигон, а также окружающие объекты. С территории будут выведены все научные работники и сотрудники охраны. Испытательная шахта полигона будет взорвана, затем будут снесены все наземные постройки — здание исследовательского института, посты охраны и другие объекты.
О том, что демонтаж сооружений на полигоне уже начался, ранее сообщали американские исследователи. Они судили по спутниковым снимкам, сделанным еще 7 мая. На снимках, по словам экспертов, было видно, что было снесены несколько зданий оперативного обеспечения, демонтированы рельсы для вагонеток, однако более значимые строения остались нетронутым.
Напомним, что 12 июня в Сингапуре запланированы переговоры президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Перед тем, как была объявлена встреча, в Пхеньяне побывал госсекретарь США Майкл Помпео, который провел переговоры с Ким Чен Ыном и возвратился на родину с тремя освобожденными властями КНДР американцами.
Как рассказали РИА Новости летевшие в самолете журналисты, южнокорейской прессы на борту не оказалось. Ранее предполагалось, что освещать закрытие ядерного полигона «Пхунгери», на котором КНДР провела свои шесть ядерных испытаний, будут журналисты из России, США, Великобритании, Китая и Южной Кореи.
Во время полета пассажирам предложили обед и напитки, из развлечений — трансляцию концерта патриотической музыки в исполнении военного оркестра и девушек, одетых в белое, а также журнал Democratic People’s Republic of Korea о достижениях республики в различных областях.
Ранее северокорейское агентство ЦТАК сообщило, что закрытие ядерного полигона «Пхунгери» состоится 23–25 мая. Планируется полностью уничтожить вход на полигон, а также окружающие объекты. С территории будут выведены все научные работники и сотрудники охраны. Испытательная шахта полигона будет взорвана, затем будут снесены все наземные постройки — здание исследовательского института, посты охраны и другие объекты.
О том, что демонтаж сооружений на полигоне уже начался, ранее сообщали американские исследователи. Они судили по спутниковым снимкам, сделанным еще 7 мая. На снимках, по словам экспертов, было видно, что было снесены несколько зданий оперативного обеспечения, демонтированы рельсы для вагонеток, однако более значимые строения остались нетронутым.
Напомним, что 12 июня в Сингапуре запланированы переговоры президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Перед тем, как была объявлена встреча, в Пхеньяне побывал госсекретарь США Майкл Помпео, который провел переговоры с Ким Чен Ыном и возвратился на родину с тремя освобожденными властями КНДР американцами.
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