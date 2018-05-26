Общий объем сделок на полях ПМЭФ-2018 превысит триллион рублей

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Санкт-Петербурге сегодня завершается Международный экономический форум. Уже можно подвести предварительные итоги: подписаны сотни контрактов, инвестировать в Россию готовы почти семь десятков стран. Суммы проектов не разглашаются, но уже понятно, что общий объем сделок на полях форума превысит триллион рублей.
Позитив — не только в экономике, но и в политике. Хотя Владимир Путин констатировал эрозию и даже подрыв системы сотрудничества, которая выстраивалась десятилетиями, вернуть доверие можно, а санкции — преодолимы. Такое заявление президент сделал на пленарном заседании — центральном событии второго дня и, по сути, всего форума.
В отличие от прошлых лет, беседа на пленарном заседании проходила на равных, и участники смогли обсудить самые больные точки современной политики — сделку по Ирану, дипломатический кризис между США и КНДР, возможное подписание японско-российского мирного договора и даже темы тонкие и болезненные, как например, расследование катастрофы малазийского Boeing, сбитого над Украиной.
Чуть позже российский президент встретился с представителями иностранных информагенств. Не обошлось без вопроса об истории с отравлением Скрипалей.
Но все-таки форум называется экономическим и особое внимание российский президент уделил общению с представителями мирового бизнеса. Кстати, по словам Владимира Путина, Россия готова выработать механизм со свободной конвертации рубля в йену, евро и доллар.
Завершилась рабочая программа президента и приглашенных им гостей традиционно по-петербургски — красочным концертом в Екатерининском дворце.
Подробности насыщенного графика Путина в день пленарного заседания — в сюжете корреспондента НТВ Ильи Федосова.
В отличие от прошлых лет, беседа на пленарном заседании проходила на равных, и участники смогли обсудить самые больные точки современной политики — сделку по Ирану, дипломатический кризис между США и КНДР, возможное подписание японско-российского мирного договора и даже темы тонкие и болезненные, как например, расследование катастрофы малазийского Boeing, сбитого над Украиной.
Чуть позже российский президент встретился с представителями иностранных информагенств. Не обошлось без вопроса об истории с отравлением Скрипалей.
Но все-таки форум называется экономическим и особое внимание российский президент уделил общению с представителями мирового бизнеса. Кстати, по словам Владимира Путина, Россия готова выработать механизм со свободной конвертации рубля в йену, евро и доллар.
Завершилась рабочая программа президента и приглашенных им гостей традиционно по-петербургски — красочным концертом в Екатерининском дворце.
Подробности насыщенного графика Путина в день пленарного заседания — в сюжете корреспондента НТВ Ильи Федосова.
Петербургский международный экономический форумНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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