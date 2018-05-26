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    Общий объем сделок на полях ПМЭФ-2018 превысит триллион рублей. ПМЭФ, Путин, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОбщий объем сделок на полях ПМЭФ-2018 превысит триллион рублей

    Общий объем сделок на полях ПМЭФ-2018 превысит триллион рублей

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    Общий объем сделок на полях <nobr>ПМЭФ-2018</nobr> превысит триллион рублей

    Общий объем сделок на полях ПМЭФ-2018 превысит триллион рублей

    Общий объем сделок на полях <nobr>ПМЭФ-2018</nobr> превысит триллион рублей

      В Санкт-Петербурге сегодня завершается Международный экономический форум. Уже можно подвести предварительные итоги: подписаны сотни контрактов, инвестировать в Россию готовы почти семь десятков стран. Суммы проектов не разглашаются, но уже понятно, что общий объем сделок на полях форума превысит триллион рублей.

      Позитив — не только в экономике, но и в политике. Хотя Владимир Путин констатировал эрозию и даже подрыв системы сотрудничества, которая выстраивалась десятилетиями, вернуть доверие можно, а санкции — преодолимы. Такое заявление президент сделал на пленарном заседании — центральном событии второго дня и, по сути, всего форума.

      В отличие от прошлых лет, беседа на пленарном заседании проходила на равных, и участники смогли обсудить самые больные точки современной политики — сделку по Ирану, дипломатический кризис между США и КНДР, возможное подписание японско-российского мирного договора и даже темы тонкие и болезненные, как например, расследование катастрофы малазийского Boeing, сбитого над Украиной.

      Чуть позже российский президент встретился с представителями иностранных информагенств. Не обошлось без вопроса об истории с отравлением Скрипалей.

      Но все-таки форум называется экономическим и особое внимание российский президент уделил общению с представителями мирового бизнеса. Кстати, по словам Владимира Путина, Россия готова выработать механизм со свободной конвертации рубля в йену, евро и доллар.

      Завершилась рабочая программа президента и приглашенных им гостей традиционно по-петербургски — красочным концертом в Екатерининском дворце.

      Подробности насыщенного графика Путина в день пленарного заседания — в сюжете корреспондента НТВ Ильи Федосова.
      Петербургский международный экономический форумНТВ ОБЪЯСНЯЕТ

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