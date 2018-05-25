Путин вновь усомнился в применении боевого отравляющего вещества против Скрипалей

Владимир Путин в ходе встречами с главами мировых информационных агентств прокомментировал дело Скрипаля.
Президент РФ высказал мнение, что необходимо провести совместное с британскими властями расследование или прекратить разговоры, которые ведут только к ухудшению отношений между Лондоном и Москвой.
Также Путин вновь усомнился в том, что против Скрипалей, как утверждали в Британии, было использовано нервно-паралитическое вещество. Президент заявил, что не является специалистом по боевым отравляющим веществам, но в случае их применения человек гибнет, а дочь бывшего Сергея Скрипаля Юлия, которая выступила с заявлением, «выглядит вполне прилично».
Владимир Путин: «Если применяется боевое отравляющее вещество, то жертвы этого нападения погибают на месте, практически немедленно. Ничего этого, слава богу, не произошло. И сам Скрипаль, и его дочь живы, выписались из больницы. И, как мы видели недавно на экранах, во всяком случае дочь его выглядит вполне прилично. Слава богу, все живы, здоровы. Поэтому говорить, что это было боевое отравляющее вещество, мне кажется, не представляется возможным».
Ранее Путин уже высказывал такое мнение, когда комментировал выписку Сергея Скрипаля из больницы.
Также Путин вновь усомнился в том, что против Скрипалей, как утверждали в Британии, было использовано нервно-паралитическое вещество. Президент заявил, что не является специалистом по боевым отравляющим веществам, но в случае их применения человек гибнет, а дочь бывшего Сергея Скрипаля Юлия, которая выступила с заявлением, «выглядит вполне прилично».
Владимир Путин: «Если применяется боевое отравляющее вещество, то жертвы этого нападения погибают на месте, практически немедленно. Ничего этого, слава богу, не произошло. И сам Скрипаль, и его дочь живы, выписались из больницы. И, как мы видели недавно на экранах, во всяком случае дочь его выглядит вполне прилично. Слава богу, все живы, здоровы. Поэтому говорить, что это было боевое отравляющее вещество, мне кажется, не представляется возможным».
Ранее Путин уже высказывал такое мнение, когда комментировал выписку Сергея Скрипаля из больницы.
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