Путин опроверг обвинения в том, что МН17 был сбит российской ракетой

Владимир Путин на пленарном заседании в рамках ПМЭФ прокомментировал промежуточные результаты расследования о крушении МН17 в Донецкой области, которые были представлены международной группой следователей.
Президент, в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме, ответил на вопрос, был ли сбит малайзийский лайнер российской ракетой.
Владимир Путин: «Конечно, нет».
Он подчеркнул, что Москва не доверяет результатам расследования международной комиссии, так как российская сторона не принимала в нем участия. Кроме того, как отметил Путин, аргументы России следственная группа во внимание не принимает.
Владимир Путин: «Мы, к сожалению, не допущены к полноценному расследованию, поэтому у нас нет оснований полностью доверять результатам этого расследования. Мы не принимаем в нем участие».
Путин добавил, что Украина не выполнила требований ICAO (Международной организации гражданской авиации — ред.) и не закрыла небо над Донецкой областью, когда там шли боевые действия. Помимо этого, он напомнил о катастрофе Ту-154 над Чёрным морем — Украина в 2001 году сбила российский самолет, летевший из Израиля. Причем в Киеве не признали этот факт, подчеркнул Путин.
В Минобороны РФ также ранее опровергли обвинения международной комиссии в адрес России о причастности к катастрофе Boeing 777 в Донецкой области в 2014 году. В ведомстве пояснили, что серийный номер ракеты, фрагмент которой был представлен в расследовании, указывает на год производства — 1986-й. В российских вооруженных силах все ракеты этого года выпуска были списаны в 2011-м. Между тем украинская армия продолжала использовать такие боеприпасы.
Сам Путин ранее подчеркивал, что Россия предлагала свою помощь к расследовании крушения МН17. По его мнению, Москва должна принимать полноценное участие в работе следственной группы.
Владимир Путин: «Конечно, нет».
Он подчеркнул, что Москва не доверяет результатам расследования международной комиссии, так как российская сторона не принимала в нем участия. Кроме того, как отметил Путин, аргументы России следственная группа во внимание не принимает.
Владимир Путин: «Мы, к сожалению, не допущены к полноценному расследованию, поэтому у нас нет оснований полностью доверять результатам этого расследования. Мы не принимаем в нем участие».
Путин добавил, что Украина не выполнила требований ICAO (Международной организации гражданской авиации — ред.) и не закрыла небо над Донецкой областью, когда там шли боевые действия. Помимо этого, он напомнил о катастрофе Ту-154 над Чёрным морем — Украина в 2001 году сбила российский самолет, летевший из Израиля. Причем в Киеве не признали этот факт, подчеркнул Путин.
В Минобороны РФ также ранее опровергли обвинения международной комиссии в адрес России о причастности к катастрофе Boeing 777 в Донецкой области в 2014 году. В ведомстве пояснили, что серийный номер ракеты, фрагмент которой был представлен в расследовании, указывает на год производства — 1986-й. В российских вооруженных силах все ракеты этого года выпуска были списаны в 2011-м. Между тем украинская армия продолжала использовать такие боеприпасы.
Сам Путин ранее подчеркивал, что Россия предлагала свою помощь к расследовании крушения МН17. По его мнению, Москва должна принимать полноценное участие в работе следственной группы.
Петербургский международный экономический форумНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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