Путин прокомментировал доклад международного расследования о крушении MH17 в Донбассе

Президент России Владимир Путин признался, что пока не знаком с выводами голландских следователей по катастрофе МН17 над Украиной, но заверил, что Москва внимательно их изучит. При этом он настаивает на том, что РФ должна принимать участие в расследовании, чтобы признавать его итоги.
Владимир Путин, президент РФ: «Для того чтобы мы признали то, что там излагается, мы должны принимать полноценное участие в расследовании».
Путин напомнил, что российская сторона «изначально предлагала совместную работу по расследованию этой трагедии».
Владимир Путин: «На наше удивление, нас к этому расследованию не допускают. Украинская сторона там работает, несмотря на то, что Украина нарушила международные правила и не закрыла воздушное пространство над территорией, где проходили боевые действия».
Российский лидер сделал это заявление по итогам переговоров с президентом Франции. Макрон после беседы с Путиным сообщил, что Франция приветствует готовность России взаимодействовать со следствием по делу о крушении Boeing на востоке Украины.
Эммануэль Макрон, президент Франции: «Президент (Путин) сказал сейчас очень важную вещь о готовности к сотрудничеству».
Ранее в Минобороны РФ прокомментировали выводы международной группы следователей, которые заявили, что выпущенная по Boeing 777 ракета якобы была из воинской части Курска. В российском военном ведомстве опровергли это заявление и подчеркнули, что международной группе следователей следует опираться на факты и показания очевидцев трагедии. В Минобороны напомнили, что, по словам свидетелей катастрофы, ракета была выпущена с территории, подконтрольной Киеву.
Из заявления Минобороны РФ: «Хотим обратить внимание, что голландскими исследователями абсолютно не учитываются и отвергнуты показания очевидцев из ближайших к району катастрофы украинских населенных пунктов, свидетельствующие о пуске ракеты с территории, подконтрольной украинским вооруженным силам».
Путин напомнил, что российская сторона «изначально предлагала совместную работу по расследованию этой трагедии».
Владимир Путин: «На наше удивление, нас к этому расследованию не допускают. Украинская сторона там работает, несмотря на то, что Украина нарушила международные правила и не закрыла воздушное пространство над территорией, где проходили боевые действия».
Российский лидер сделал это заявление по итогам переговоров с президентом Франции. Макрон после беседы с Путиным сообщил, что Франция приветствует готовность России взаимодействовать со следствием по делу о крушении Boeing на востоке Украины.
Эммануэль Макрон, президент Франции: «Президент (Путин) сказал сейчас очень важную вещь о готовности к сотрудничеству».
Ранее в Минобороны РФ прокомментировали выводы международной группы следователей, которые заявили, что выпущенная по Boeing 777 ракета якобы была из воинской части Курска. В российском военном ведомстве опровергли это заявление и подчеркнули, что международной группе следователей следует опираться на факты и показания очевидцев трагедии. В Минобороны напомнили, что, по словам свидетелей катастрофы, ракета была выпущена с территории, подконтрольной Киеву.
Из заявления Минобороны РФ: «Хотим обратить внимание, что голландскими исследователями абсолютно не учитываются и отвергнуты показания очевидцев из ближайших к району катастрофы украинских населенных пунктов, свидетельствующие о пуске ракеты с территории, подконтрольной украинским вооруженным силам».
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