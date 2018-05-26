Иностранные инвесторы остались довольны встречей с Путиным

Во второй день Международного экономического форума в Петербурге президент РФ Владимир Путин встретился с иностранными инвесторами.
Участники встречи обсуждали разные вопросы, в том числе инвестклимат, сообщил РИА Новости вице-премьер Дмитрий Козак. «Обсуждались все темы, много выступлений, самые разные направления, инвестиционный климат, все, все», — сказал Козак в кулуарах ПМЭФ после встречи.
По словам вице-премьера, бизнесмены остались довольны и полны оптимизма по поводу дальнейшей работы в РФ.
Дмитрий Козак: «Каждая компания говорила о своем видении проблем, с которыми они сталкиваются, больших проблем, с которыми они сталкиваются, нет. Президент ответил на все вопросы, все остались довольны и полны оптимизма к дальнейшей работе».
В четверг Путин вручил госнаграды РФ двум инвесторам из Бахрейна и Кувейта. Из рук главы государства ордена Дружбы получили гендиректор Mumtalakat Holding Company (Бахрейн) Махмуд Хашими Аль-Кухеджи и член совета директоров Кувейтской инвестиционной компании Бадер Мохаммад Аль-Саад.
По словам вице-премьера, бизнесмены остались довольны и полны оптимизма по поводу дальнейшей работы в РФ.
Дмитрий Козак: «Каждая компания говорила о своем видении проблем, с которыми они сталкиваются, больших проблем, с которыми они сталкиваются, нет. Президент ответил на все вопросы, все остались довольны и полны оптимизма к дальнейшей работе».
В четверг Путин вручил госнаграды РФ двум инвесторам из Бахрейна и Кувейта. Из рук главы государства ордена Дружбы получили гендиректор Mumtalakat Holding Company (Бахрейн) Махмуд Хашими Аль-Кухеджи и член совета директоров Кувейтской инвестиционной компании Бадер Мохаммад Аль-Саад.
Петербургский международный экономический форумНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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