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    Иностранные инвесторы остались довольны встречей с Путиным

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    Иностранные инвесторы остались довольны встречей с Путиным

    Иностранные инвесторы остались довольны встречей с Путиным

    Во второй день Международного экономического форума в Петербурге президент РФ Владимир Путин встретился с иностранными инвесторами.

    Участники встречи обсуждали разные вопросы, в том числе инвестклимат, сообщил РИА Новости вице-премьер Дмитрий Козак. «Обсуждались все темы, много выступлений, самые разные направления, инвестиционный климат, все, все», — сказал Козак в кулуарах ПМЭФ после встречи.

    По словам вице-премьера, бизнесмены остались довольны и полны оптимизма по поводу дальнейшей работы в РФ.

    Дмитрий Козак: «Каждая компания говорила о своем видении проблем, с которыми они сталкиваются, больших проблем, с которыми они сталкиваются, нет. Президент ответил на все вопросы, все остались довольны и полны оптимизма к дальнейшей работе».

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