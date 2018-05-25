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25 мая, 19:00
Встреча Путина с журналистами
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    Синдзо Абэ: Россия и Япония могут создать оплот мира

    2 комментария
    • Фото: РИА Новости © 2018, Владимир Астапкович
    Синдзо Абэ: Россия и Япония могут создать оплот мира

    Синдзо Абэ: Россия и Япония могут создать оплот мира

    Синдзо Абэ: Россия и Япония могут создать оплот мира
  • Фото: РИА Новости © 2018, Владимир Астапкович

    • Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

    Абэ в ходе выступления рассказал, что мечтает о матче сборных России и Японии в финале чемпионата мира по футболу.

    Синдзо Абэ: «Давайте представим то, что, может быть, „самурай блу“ (синий самурай — ред.), одержав победу во всех предшествующих матчах, будет сражаться в финале с Россией».

    Он пошутил, что подобные мечты могли у него возникнуть из-за большой разницы во времени между Японией и Санкт-Петербургом.

    Синдзо Абэ: «Такие мечты посещают меня сейчас, и я заразился каким-то странным оптимизмом, может быть, из-за того, что здесь большая разница во времени с Японией».

    Обращаясь к президенту Франции, он добавил, что в его фантазиях японская сборная должна разгромить в полуфинале французских футболистов.

    Синдзо Абэ: «Хотя я, вообще-то, думаю, что Франция, скорее, разгромит Японию с немалым счетом, но знаете, если уж мечтать, то, как говорится, по-крупному. Так вот давайте помечтаем».

    Затем Абэ перешел на более серьезные темы. Он предложил представить, каким может быть мир, когда Россия и Япония смогут установить в своих отношениях постоянную стабильность.

    Синдзо Абэ: «Каким будет мир, когда между Японией и Россией установится постоянная стабильность? Я думаю, мы создадим оплот мира Северного и Восточного полушарий. Прочный оплот, поддерживающий как регион, так и весь мир».

    Абэ высказал мнение, что для развития широкомасштабного взаимодействия между Россией и Японией необходим мирный договор. Он также высказал мнение, что Южные Курильские острова могут стать символом сотрудничества двух стран.

    Синдзо Абэ: «Острова, являвшиеся причиной противостояния, превратятся в символ японо-российского сотрудничества, открыв новые возможности в качестве логистического опорного пункта».

    Также он заявил, что считает возможным взаимовыгодное сотрудничество двух стран по сжиженному природному газу с Ямала и арктического региона.

    Синдзо Абэ: «Ваш российский СПГ из Северного Ледовитого океана, из этого региона, благодаря совместной работе с Японией, сможет стать огромным стабилизирующим фактором для мирового рынка».

    Он добавил, что взаимодействие РФ и Японии необходимо и для решения проблемы Северной Кореи. И подчеркнул важность того, чтобы Пхеньян выполнял резолюции СБ ООН.

    Абэ отметил, что планирует провести с Путиным обстоятельные переговоры в субботу, 26 мая. Он напомнил, что это будет его 21-я встреча с Владимиром Путиным.

    Сайт НТВ.Ru ведет прямую трансляцию пленарного заседания ПМЭФ с участием Владимира Путина.
    Петербургский международный экономический форумНТВ ОБЪЯСНЯЕТ

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