Синдзо Абэ: Россия и Япония могут создать оплот мира

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
Абэ в ходе выступления рассказал, что мечтает о матче сборных России и Японии в финале чемпионата мира по футболу.
Синдзо Абэ: «Давайте представим то, что, может быть, „самурай блу“ (синий самурай — ред.), одержав победу во всех предшествующих матчах, будет сражаться в финале с Россией».
Он пошутил, что подобные мечты могли у него возникнуть из-за большой разницы во времени между Японией и Санкт-Петербургом.
Синдзо Абэ: «Такие мечты посещают меня сейчас, и я заразился каким-то странным оптимизмом, может быть, из-за того, что здесь большая разница во времени с Японией».
Обращаясь к президенту Франции, он добавил, что в его фантазиях японская сборная должна разгромить в полуфинале французских футболистов.
Синдзо Абэ: «Хотя я, вообще-то, думаю, что Франция, скорее, разгромит Японию с немалым счетом, но знаете, если уж мечтать, то, как говорится, по-крупному. Так вот давайте помечтаем».
Затем Абэ перешел на более серьезные темы. Он предложил представить, каким может быть мир, когда Россия и Япония смогут установить в своих отношениях постоянную стабильность.
Синдзо Абэ: «Каким будет мир, когда между Японией и Россией установится постоянная стабильность? Я думаю, мы создадим оплот мира Северного и Восточного полушарий. Прочный оплот, поддерживающий как регион, так и весь мир».
Абэ высказал мнение, что для развития широкомасштабного взаимодействия между Россией и Японией необходим мирный договор. Он также высказал мнение, что Южные Курильские острова могут стать символом сотрудничества двух стран.
Синдзо Абэ: «Острова, являвшиеся причиной противостояния, превратятся в символ японо-российского сотрудничества, открыв новые возможности в качестве логистического опорного пункта».
Также он заявил, что считает возможным взаимовыгодное сотрудничество двух стран по сжиженному природному газу с Ямала и арктического региона.
Синдзо Абэ: «Ваш российский СПГ из Северного Ледовитого океана, из этого региона, благодаря совместной работе с Японией, сможет стать огромным стабилизирующим фактором для мирового рынка».
Он добавил, что взаимодействие РФ и Японии необходимо и для решения проблемы Северной Кореи. И подчеркнул важность того, чтобы Пхеньян выполнял резолюции СБ ООН.
Абэ отметил, что планирует провести с Путиным обстоятельные переговоры в субботу, 26 мая. Он напомнил, что это будет его 21-я встреча с Владимиром Путиным.
Сайт НТВ.Ru ведет прямую трансляцию пленарного заседания ПМЭФ с участием Владимира Путина.
Синдзо Абэ: «Давайте представим то, что, может быть, „самурай блу“ (синий самурай — ред.), одержав победу во всех предшествующих матчах, будет сражаться в финале с Россией».
Он пошутил, что подобные мечты могли у него возникнуть из-за большой разницы во времени между Японией и Санкт-Петербургом.
Синдзо Абэ: «Такие мечты посещают меня сейчас, и я заразился каким-то странным оптимизмом, может быть, из-за того, что здесь большая разница во времени с Японией».
Обращаясь к президенту Франции, он добавил, что в его фантазиях японская сборная должна разгромить в полуфинале французских футболистов.
Синдзо Абэ: «Хотя я, вообще-то, думаю, что Франция, скорее, разгромит Японию с немалым счетом, но знаете, если уж мечтать, то, как говорится, по-крупному. Так вот давайте помечтаем».
Затем Абэ перешел на более серьезные темы. Он предложил представить, каким может быть мир, когда Россия и Япония смогут установить в своих отношениях постоянную стабильность.
Синдзо Абэ: «Каким будет мир, когда между Японией и Россией установится постоянная стабильность? Я думаю, мы создадим оплот мира Северного и Восточного полушарий. Прочный оплот, поддерживающий как регион, так и весь мир».
Абэ высказал мнение, что для развития широкомасштабного взаимодействия между Россией и Японией необходим мирный договор. Он также высказал мнение, что Южные Курильские острова могут стать символом сотрудничества двух стран.
Синдзо Абэ: «Острова, являвшиеся причиной противостояния, превратятся в символ японо-российского сотрудничества, открыв новые возможности в качестве логистического опорного пункта».
Также он заявил, что считает возможным взаимовыгодное сотрудничество двух стран по сжиженному природному газу с Ямала и арктического региона.
Синдзо Абэ: «Ваш российский СПГ из Северного Ледовитого океана, из этого региона, благодаря совместной работе с Японией, сможет стать огромным стабилизирующим фактором для мирового рынка».
Он добавил, что взаимодействие РФ и Японии необходимо и для решения проблемы Северной Кореи. И подчеркнул важность того, чтобы Пхеньян выполнял резолюции СБ ООН.
Абэ отметил, что планирует провести с Путиным обстоятельные переговоры в субботу, 26 мая. Он напомнил, что это будет его 21-я встреча с Владимиром Путиным.
Сайт НТВ.Ru ведет прямую трансляцию пленарного заседания ПМЭФ с участием Владимира Путина.
Петербургский международный экономический форумНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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