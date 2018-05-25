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    Премьер Японии поддержал решение Трампа отменить встречу с Ким Чен Ыном

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    Премьер Японии поддержал решение Трампа отменить встречу с Ким Чен Ыном

    Премьер Японии поддержал решение Трампа отменить встречу с Ким Чен Ыном

    Япония сожалеет об отмене саммита между США и КНДР, но уважает и поддерживает это решение президента Дональда Трампа, заявил японский премьер Синдзо Абэ на полях Петербургского международного экономического форума.

    Синдзо Абэ, премьер-министр Японии: «Это вызывает сожаление, но я уважаю и поддерживаю решение президента Трампа».

    Абэ добавил, что хотел бы на следующей неделе провести телефонные переговоры с американским президентом по сложившейся ситуации.

    Трамп объявил о решении отменить саммит США — КНДР спустя несколько часов после того, как Пхеньян полностью разрушил свой ядерный полигон. Официальная причина — «гнев и враждебность в последних заявлениях Ким Чен Ына». В Белом доме усомнились в правдивости заявлений КНДР и предположили, что полигон еще может быть использован. Не понравилась Вашингтону и критика, с которой в КНДР восприняли совместные военные учения США и Южной Кореи.

    Между тем телеканал NBC утверждает, что лидер США отменил саммит, опасаясь, что Ким Чен Ын сделает это первым, а The Wall Street Journal пишет, что США могут ввести новые санкции против КНДР уже на следующей неделе.

    Зато в Пхеньяне заявили, что по-прежнему готовы к переговорам с США, несмотря на решение Трампа.

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