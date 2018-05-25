КНДР отреагировала на отмену Трампом встречи с Ким Чен Ыном

В КНДР сделали первое заявление после нового демарша президента США Дональда Трампа, который отменил историческую встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.
Замглавы МИД КНДР Ким Ке Гвана сообщил, что решение Трампа противоречит желаниям международного сообщества. Высокопоставленный дипломат в заявлении для ЦТАК также отметил, что власти по-прежнему заинтересованы в переговорах с США.
Ким Ке Гвана, замглавы МИД КНДР: «Наша приверженность тому, чтобы делать все возможное для достижения мира и стабильности во всем мире и на Корейском полуострове, остается неизменной, и мы открыты для того, чтобы предоставить время и возможность США».
Саммит, где готовились обсудить ядерное разоружение, должен быть пройти 12 июня. Отказ от переговоров Трамп объяснил неприкрытой враждебностью последних заявлений КНДР. При этом глава Белого дома напомнил, что ядерный потенциал Штатов настолько велик, что Трамп «молится», чтобы никогда не пришлось использовать этот арсенал.
Заявление об отмене встречи появилось через несколько часов после того, как Пхеньян выполнил обещание и уничтожил ядерный полигон Пхунгери. Свидетелями этому стали два десятка зарубежных журналистов.
По их рассказам, взрыв был настолько мощным, что, находясь в полукилометре от полигона, они почувствовали взрывную волну. КНДР утверждает, что все туннели для испытаний уничтожены.
Ким Ке Гвана, замглавы МИД КНДР: «Наша приверженность тому, чтобы делать все возможное для достижения мира и стабильности во всем мире и на Корейском полуострове, остается неизменной, и мы открыты для того, чтобы предоставить время и возможность США».
Саммит, где готовились обсудить ядерное разоружение, должен быть пройти 12 июня. Отказ от переговоров Трамп объяснил неприкрытой враждебностью последних заявлений КНДР. При этом глава Белого дома напомнил, что ядерный потенциал Штатов настолько велик, что Трамп «молится», чтобы никогда не пришлось использовать этот арсенал.
Заявление об отмене встречи появилось через несколько часов после того, как Пхеньян выполнил обещание и уничтожил ядерный полигон Пхунгери. Свидетелями этому стали два десятка зарубежных журналистов.
По их рассказам, взрыв был настолько мощным, что, находясь в полукилометре от полигона, они почувствовали взрывную волну. КНДР утверждает, что все туннели для испытаний уничтожены.
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