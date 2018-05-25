«Слон в посудной лавке»: почему Трамп отказался встречаться с Ким Чен Ыном

Новый политический вираж Дональда Трампа: президент США отменил переговоры с Ким Чен Ыном, которых ждали все. И как раз в тот день, когда КНДР демонтировала единственный ядерный полигон в Пхунгери.
В письме, которое американский президент отправил в Пхеньян, мысль такая: мне, коллега, не понравился ваш тон в последнем заявлении, там гнев и враждебность. Заявление, к слову, было по поводу военных учений США и Южной Кореи, в Пхеньяне это не могло вызвать восторга. Но тон совершенно стандартный, говорят эксперты. Просто Трамп ведет себя, как слон в посудной лавке.
Андрей Кортунов, генеральный директор Российского совета по международным делам: «Администрация Трампа хочет моментальной денуклеаризации Северной Кореи, то есть полного уничтожения не только программ развития ядерного оружия, но и программ развития баллистического оружия, на это, разумеется, Северная Корея пойти не готова, со своей стороны, Северная Корея настаивает на том, чтобы была прекращена практика совместных американо-южнокорейских учений, которые в Пхеньяне рассматривают как провокацию, а вот на это американская сторона в свою очередь пойти не хочет».
Надо отметить, что в своем письме Трамп все-таки выразил надежду на то, что встреча когда-нибудь состоится. Американские эксперты считают, что она непременно произойдет до Дня независимости Америки, а он отмечается 4 июля.
Андрей Кортунов, генеральный директор Российского совета по международным делам: «Администрация Трампа хочет моментальной денуклеаризации Северной Кореи, то есть полного уничтожения не только программ развития ядерного оружия, но и программ развития баллистического оружия, на это, разумеется, Северная Корея пойти не готова, со своей стороны, Северная Корея настаивает на том, чтобы была прекращена практика совместных американо-южнокорейских учений, которые в Пхеньяне рассматривают как провокацию, а вот на это американская сторона в свою очередь пойти не хочет».
Надо отметить, что в своем письме Трамп все-таки выразил надежду на то, что встреча когда-нибудь состоится. Американские эксперты считают, что она непременно произойдет до Дня независимости Америки, а он отмечается 4 июля.
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