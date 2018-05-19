Китай согласился значительно увеличить импорт товаров и услуг из США

США договорились с Китаем об увеличении американского импорта товаров и услуг, чтобы сократить торговый дисбаланс. Об этом сообщает
пресс-служба Белого дома.
Из совместного заявления сторон: «Для удовлетворения растущих нужд китайского народа и в связи с необходимостью высококачественного экономического развития Китай значительно увеличит закупки товаров и услуг у Соединенных Штатов».
Как отмечает ТАСС, увеличение американского импорта, в частности, будет связано с сельскохозяйственной продукцией и энергетикой.
22 марта американский президент подписал меморандум о борьбе с «экономической агрессией Китая». Кроме того США ввели 25-процентные пошлины на товары из КНР. В список товаров вошли 1300 наименований. Эксперты оценили потери КНР в 60 миллиардов долларов. Также Вашингтон объявил о введении пошлин на импорт алюминия и стали в США.
В КНР решили обратиться с жалобой во Всемирную торговую организацию. Кроме того, в Пекине утвердили повышенные пошлины на 128 наименований американских товаров, назвав это решение ответом Вашингтону. СМИ констатировали развязывание новой мировой торговой войны. Одним из последних шагов в этом противостоянии стало заявление Дональда Трампа о том, что пошлины на американские автомобили в Китае намного выше, чем в США на машины китайского производства.
Как отмечает ТАСС, увеличение американского импорта, в частности, будет связано с сельскохозяйственной продукцией и энергетикой.
22 марта американский президент подписал меморандум о борьбе с «экономической агрессией Китая». Кроме того США ввели 25-процентные пошлины на товары из КНР. В список товаров вошли 1300 наименований. Эксперты оценили потери КНР в 60 миллиардов долларов. Также Вашингтон объявил о введении пошлин на импорт алюминия и стали в США.
В КНР решили обратиться с жалобой во Всемирную торговую организацию. Кроме того, в Пекине утвердили повышенные пошлины на 128 наименований американских товаров, назвав это решение ответом Вашингтону. СМИ констатировали развязывание новой мировой торговой войны. Одним из последних шагов в этом противостоянии стало заявление Дональда Трампа о том, что пошлины на американские автомобили в Китае намного выше, чем в США на машины китайского производства.
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