Порошенко объявил о начале Операции объединенных сил в Донбассе

Режим так называемой Антитеррористической операции в Донбассе завершился. Ему на смену пришла операция Объединенных сил Украины, заявил президент Украины Пётр Порошенко на своей странице в Twitter.
Порошенко сообщил, что «подписал указ о начале операции Объединенных сил по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях».
Пётр Порошенко: «Уверен в том, что это не просто смена формата. Это новые возможности защиты украинской территории, украинских граждан. Мы сделаем все возможное, чтобы как можно быстрее земля оккупированного Донбасса вернулась под суверенитет Украины».
В феврале этого года президент Украины подписал закон о реинтеграции Донбасса, согласно которому Россия признается агрессором, а непризнанные Донецкая и Луганская республики — оккупированными территориями. Позднее Генштаб ВС Украины объявил о завершении так называемой Антитеррористической операции в регионе и переходе к новой Операции объединенных сил. Ранее Покрошено заявлял, что переход к ООС завершится в мае. Однако в итоге было принято решение ускорить этот процесс.
Пётр Порошенко: «Уверен в том, что это не просто смена формата. Это новые возможности защиты украинской территории, украинских граждан. Мы сделаем все возможное, чтобы как можно быстрее земля оккупированного Донбасса вернулась под суверенитет Украины».
Впевнений в тому, що це не просто зміна формату. Це нові можливості захисту української території, українських громадян. Ми зробимо все можливе, щоб якнайшвидше земля окупованого Донбасу повернулася під суверенітет України— Петро Порошенко (@poroshenko) 30 апреля 2018 г.
В феврале этого года президент Украины подписал закон о реинтеграции Донбасса, согласно которому Россия признается агрессором, а непризнанные Донецкая и Луганская республики — оккупированными территориями. Позднее Генштаб ВС Украины объявил о завершении так называемой Антитеррористической операции в регионе и переходе к новой Операции объединенных сил. Ранее Покрошено заявлял, что переход к ООС завершится в мае. Однако в итоге было принято решение ускорить этот процесс.
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