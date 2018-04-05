Порошенко назвал сроки начала новой операции в Донбассе

Переход от так называемой антитеррористической операции в Донбассе к «операции объединенных сил» завершится в мае, заявил президент Украины Пётр Порошенко.
Так называемая антитеррористическая операция в Донбассе завершится в мае этого года. Об этом в четверг на пресс-конференции в Виннице заявил президент Украины Пётр Порошенко, передает издание «Украинская правда».
Пётр Порошенко, президент Украины: «Дата завершения АТО будет в мае. Мы переходим к другому формату обороны страны в соответствии с принятым законом (о реинтеграции Донбасса — прим. НТВ.Ru). Мы вводим новые, более эффективные меры по применению вооруженных сил».
Порошенко добавил, что Киев в настоящее время наблюдает «резкий рост уровня угрозы на востоке страны».
Напомним, в феврале этого года президент Украины подписал закон о реинтеграции Донбасса, согласно которому Россия признается агрессором, а непризнанные Донецкая и Луганская республики — оккупированными территориями. Позднее Генштаб ВС Украины объявил о завершении так называемой антитеррористической операции в регионе и переходе к новой «операции объединенных сил». Командование частями на востоке Украины получили военные. Командующим украинскими военными в Донбассе назначен генерал-лейтенант Сергей Наев.
Пётр Порошенко, президент Украины: «Дата завершения АТО будет в мае. Мы переходим к другому формату обороны страны в соответствии с принятым законом (о реинтеграции Донбасса — прим. НТВ.Ru). Мы вводим новые, более эффективные меры по применению вооруженных сил».
Порошенко добавил, что Киев в настоящее время наблюдает «резкий рост уровня угрозы на востоке страны».
Напомним, в феврале этого года президент Украины подписал закон о реинтеграции Донбасса, согласно которому Россия признается агрессором, а непризнанные Донецкая и Луганская республики — оккупированными территориями. Позднее Генштаб ВС Украины объявил о завершении так называемой антитеррористической операции в регионе и переходе к новой «операции объединенных сил». Командование частями на востоке Украины получили военные. Командующим украинскими военными в Донбассе назначен генерал-лейтенант Сергей Наев.
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