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    Порошенко назвал сроки начала новой операции в Донбассе

    2 комментария
    • Фото: Петро Порошенко / facebook.com
    Порошенко назвал сроки начала новой операции в Донбассе

    Порошенко назвал сроки начала новой операции в Донбассе

    Порошенко назвал сроки начала новой операции в Донбассе
  • Фото: Петро Порошенко / facebook.com

    • Переход от так называемой антитеррористической операции в Донбассе к «операции объединенных сил» завершится в мае, заявил президент Украины Пётр Порошенко.

    Так называемая антитеррористическая операция в Донбассе завершится в мае этого года. Об этом в четверг на пресс-конференции в Виннице заявил президент Украины Пётр Порошенко, передает издание «Украинская правда».

    Пётр Порошенко, президент Украины: «Дата завершения АТО будет в мае. Мы переходим к другому формату обороны страны в соответствии с принятым законом (о реинтеграции Донбасса — прим. НТВ.Ru). Мы вводим новые, более эффективные меры по применению вооруженных сил».

    Порошенко добавил, что Киев в настоящее время наблюдает «резкий рост уровня угрозы на востоке страны».

    Напомним, в феврале этого года президент Украины подписал закон о реинтеграции Донбасса, согласно которому Россия признается агрессором, а непризнанные Донецкая и Луганская республики — оккупированными территориями. Позднее Генштаб ВС Украины объявил о завершении так называемой антитеррористической операции в регионе и переходе к новой «операции объединенных сил». Командование частями на востоке Украины получили военные. Командующим украинскими военными в Донбассе назначен генерал-лейтенант Сергей Наев.

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