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    Порошенко назвал дату начала Операции объединенных сил в Донбассе

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    Порошенко назвал дату начала Операции объединенных сил в Донбассе

    Порошенко назвал дату начала Операции объединенных сил в Донбассе

    Президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что формат силовой операции в Донбассе изменится уже в этом месяце.

    В интервью украинским телеканалам Порошенко заявил, что статус так называемой Антитеррористической операции (АТО) в Донбассе изменится 30 апреля. С этой даты Киев будет назвать свои действия Операцией объединенных сил (ООС).

    Пётр Порошенко: «Проблема не в преимуществах, я думаю, что сегодня это кардинально меняет организацию управления военной структурой, у ВСУ (Вооруженных сил Украины) появляются дополнительные полномочия на реагирование на агрессию».

    В феврале этого года президент Украины подписал закон о реинтеграции Донбасса, согласно которому Россия признается агрессором, а непризнанные Донецкая и Луганская республики — оккупированными территориями. Позднее Генштаб ВС Украины объявил о завершении так называемой Антитеррористической операции в регионе и переходе к новой Операции объединенных сил. Ранее Покрошено заявлял, что переход к ООС завершится в мае.

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