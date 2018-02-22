Украина объявила о завершении АТО в Донбассе

Руководитель генштаба вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил об изменении формата операции в Донбассе.
Муженко объявил о завершении так называемой антитеррористической операции (АТО) и сообщил, что Украина переходит к операции Объединенных сил, передает агентство «УНИАН».
Виктор Муженко, руководитель генштаба ВСУ: «Закон, который 20 февраля был подписан президентом Украины, систематизирует применение ВСУ для выполнения тех задач, которые они выполняли в АТО, и изменение формата основной операции. Будет завершена АТО, и мы перейдем к операции Объединенных сил».
Он добавил, что такое изменение предполагает четкую структуру системы управления, подчиненность определенных сил военному руководству, а также создание объединенного оперативного штаба для управления операцией.
Напомним, 20 февраля президент Украины Пётр Порошенко подписал закон «о реинтеграции Донбасса» и поручил Минобороны подготовить предложения по изменению формата операции на юго-востоке страны, а также представить кандидатуры на пост командующего новой украинской операцией в Донбассе.
Согласно документу неподконтрольные Киеву районы признаются «временно оккупированными». Действия России квалифицируются как «агрессия против Украины», а президенту предоставляется право на использование вооруженных сил без согласия парламента.
Решение Порошенко прокомментировал глава российского МИД Сергей Лавров. Он заявил, что закон «о реинтеграции Донбасса» уводит Киев в сторону от выполнения минских договоренностей.
Виктор Муженко, руководитель генштаба ВСУ: «Закон, который 20 февраля был подписан президентом Украины, систематизирует применение ВСУ для выполнения тех задач, которые они выполняли в АТО, и изменение формата основной операции. Будет завершена АТО, и мы перейдем к операции Объединенных сил».
Он добавил, что такое изменение предполагает четкую структуру системы управления, подчиненность определенных сил военному руководству, а также создание объединенного оперативного штаба для управления операцией.
Напомним, 20 февраля президент Украины Пётр Порошенко подписал закон «о реинтеграции Донбасса» и поручил Минобороны подготовить предложения по изменению формата операции на юго-востоке страны, а также представить кандидатуры на пост командующего новой украинской операцией в Донбассе.
Согласно документу неподконтрольные Киеву районы признаются «временно оккупированными». Действия России квалифицируются как «агрессия против Украины», а президенту предоставляется право на использование вооруженных сил без согласия парламента.
Решение Порошенко прокомментировал глава российского МИД Сергей Лавров. Он заявил, что закон «о реинтеграции Донбасса» уводит Киев в сторону от выполнения минских договоренностей.
Комментарии