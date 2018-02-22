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    Украина объявила о завершении АТО в Донбассе

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Дэн Леви
    Украина объявила о завершении АТО в Донбассе

    Украина объявила о завершении АТО в Донбассе

    Украина объявила о завершении АТО в Донбассе
  • Фото: РИА Новости © 2018, Дэн Леви

    • Руководитель генштаба вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил об изменении формата операции в Донбассе.

    Муженко объявил о завершении так называемой антитеррористической операции (АТО) и сообщил, что Украина переходит к операции Объединенных сил, передает агентство «УНИАН».

    Виктор Муженко, руководитель генштаба ВСУ: «Закон, который 20 февраля был подписан президентом Украины, систематизирует применение ВСУ для выполнения тех задач, которые они выполняли в АТО, и изменение формата основной операции. Будет завершена АТО, и мы перейдем к операции Объединенных сил».

    Он добавил, что такое изменение предполагает четкую структуру системы управления, подчиненность определенных сил военному руководству, а также создание объединенного оперативного штаба для управления операцией.

    Напомним, 20 февраля президент Украины Пётр Порошенко подписал закон «о реинтеграции Донбасса» и поручил Минобороны подготовить предложения по изменению формата операции на юго-востоке страны, а также представить кандидатуры на пост командующего новой украинской операцией в Донбассе.

    смотретьПохороны минских соглашений: какие последствия может иметь закон о реинтеграции Донбасса
    Похороны минских соглашений: какие последствия может иметь закон о реинтеграции Донбасса
    Согласно документу неподконтрольные Киеву районы признаются «временно оккупированными». Действия России квалифицируются как «агрессия против Украины», а президенту предоставляется право на использование вооруженных сил без согласия парламента.

    Решение Порошенко прокомментировал глава российского МИД Сергей Лавров. Он заявил, что закон «о реинтеграции Донбасса» уводит Киев в сторону от выполнения минских договоренностей.

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