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    Лавров: закон о реинтеграции Донбасса перечеркивает минские соглашения

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    • Фото: РИА Новости, Григорий Сысоев
    Лавров: закон о реинтеграции Донбасса перечеркивает минские соглашения

    Лавров: закон о реинтеграции Донбасса перечеркивает минские соглашения

    Лавров: закон о реинтеграции Донбасса перечеркивает минские соглашения
  • Фото: РИА Новости, Григорий Сысоев

    • Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал решение Верховной рады принять закон о реинтеграции Донбасса.

    По его мнению, принятый украинскими депутатами закон по Донбассу перечеркивает минские соглашения.

    Сергей Лавров: «Закон о реинтеграции, если подходить с юридических позиций, перечеркивает минские договоренности, которые были одобрены единогласно Советом Безопасности (ООН — ред.) в резолюции, принятой через несколько дней после встречи четырех руководителей нормандского формата в Минске».

    Также Лавров на пресс-конференции в Нью-Йорке, где проходило заседание Совбеза ООН, прокомментировал новую оборонную стратегию США. В ней Россия и Китай названы «растущими угрозами» для США. Министр выразил сожаление в связи с этими формулировками.

    Сергей Лавров: «Мы сожалеем, что вместо того, чтобы вести нормальный диалог, вместо того, чтобы базироваться на международном праве, Соединенные Штаты, конечно, стремятся свое лидерство доказывать через такого рода конфронтационные концепции и стратегии».

    При этом Лавров отметил, что, несмотря на такие шаги США, российская сторона готова к диалогу, в том числе и по военным доктринам. Он убежден, что для сохранения стратегической стабильности необходимо сотрудничество России и США, передает «Интерфакс».

    Также Лавров отреагировал на обвинения со стороны США в адрес России о нарушении санкционного режима в отношении КНДР. Министр попросил американские власти предъявить доказательства, которые подтвердили бы наличие нарушений.

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