Глава Пентагона назвал Россию и Китай «растущими угрозами» для США

Глава Пентагона Джеймс Мэттис представил новую стратегию национальной обороны США. В ней Россия и Китай обозначены как «растущие угрозы».
В соответствии с новой оборонной стратегией США, в центре внимания Пентагона будет соперничество великих держав, а не борьба с терроризмом. Об этом заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис, передает «Интерфакс».
Джеймс Мэттис: «Мы продолжим кампанию по борьбе с терроризмом, которую мы ведем сегодня, но главной задачей новой стратегии станет соперничество между великими державами, а не терроризм».
По его словам, новая оборонная стратегия США отвечает вызовам сегодняшнего дня, обеспечивая американцам защиту их образа жизни, чтобы «передать следующим поколениям свободу, которой мы наслаждаемся сегодня».
Представляя новую оборонную стратегию, глава американского военного ведомства обозначил Россию и Китай как «растущие угрозы», стремящиеся продвигать в мире свои «авторитарные модели».
Джеймс Мэттис: «Мы стоим перед растущей угрозой со стороны таких отличных друг от друга ревизионистских сил, как Китай и Россия, — стран, стремящихся создать мир, соответствующий их авторитарным моделям».
По его мнению, Россия и Китай стремятся завладеть правом вето над экономическими, дипломатическими и оборонными решениями других стран.
В документе также говорится, что стратегическое соперничество США с Китаем и Россией требует дополнительных инвестиций из-за «масштаба угроз», которые представляют эти страны, сообщает РИА Новости.
Из документа: «Параллельно с этим министерство обороны будет поддерживать усилия на сдерживание и противостояние режимам-изгоям, таким как Северная Корея и Иран, громить террористические угрозы Соединенным Штатам и консолидировать наши приобретения в Ираке и Афганистане».
В числе приоритетных задач Пентагона было также названо противодействие дестабилизирующим действиям Северной Кореи и Ирана, сообщает ТАСС.
Из документа: «КНДР и Иран дестабилизируют свои регионы, пытаясь обзавестись ядерным оружием или поддерживая терроризм. Иран остается наиболее серьезной угрозой стабильности на Ближнем Востоке».
В ходе своего выступления глава Пентагона также назвал ливанское движение «Хезболлах» в числе главных террористических группировок наряду с запрещенными в России ИГИЛ и «Аль-Каидой».
Джеймс Мэттис: «Мы продолжим кампанию по борьбе с терроризмом, которую мы ведем сегодня, но главной задачей новой стратегии станет соперничество между великими державами, а не терроризм».
По его словам, новая оборонная стратегия США отвечает вызовам сегодняшнего дня, обеспечивая американцам защиту их образа жизни, чтобы «передать следующим поколениям свободу, которой мы наслаждаемся сегодня».
Представляя новую оборонную стратегию, глава американского военного ведомства обозначил Россию и Китай как «растущие угрозы», стремящиеся продвигать в мире свои «авторитарные модели».
Джеймс Мэттис: «Мы стоим перед растущей угрозой со стороны таких отличных друг от друга ревизионистских сил, как Китай и Россия, — стран, стремящихся создать мир, соответствующий их авторитарным моделям».
По его мнению, Россия и Китай стремятся завладеть правом вето над экономическими, дипломатическими и оборонными решениями других стран.
В документе также говорится, что стратегическое соперничество США с Китаем и Россией требует дополнительных инвестиций из-за «масштаба угроз», которые представляют эти страны, сообщает РИА Новости.
Из документа: «Параллельно с этим министерство обороны будет поддерживать усилия на сдерживание и противостояние режимам-изгоям, таким как Северная Корея и Иран, громить террористические угрозы Соединенным Штатам и консолидировать наши приобретения в Ираке и Афганистане».
В числе приоритетных задач Пентагона было также названо противодействие дестабилизирующим действиям Северной Кореи и Ирана, сообщает ТАСС.
Из документа: «КНДР и Иран дестабилизируют свои регионы, пытаясь обзавестись ядерным оружием или поддерживая терроризм. Иран остается наиболее серьезной угрозой стабильности на Ближнем Востоке».
В ходе своего выступления глава Пентагона также назвал ливанское движение «Хезболлах» в числе главных террористических группировок наряду с запрещенными в России ИГИЛ и «Аль-Каидой».
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