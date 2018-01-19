Путин обсудил с Совбезом РФ закон о реинтеграции Донбасса

Президент России обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ принятый Верховной радой закон о реинтеграции Донбасса.
На заседании Совбеза пришли к выводу, что закон о реинтеграции Донбасса может негативно повлиять на урегулирование конфликта на Украине, передает ТАСС.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «В контексте Украины обменялись мнениями в связи с принятым недавно новым законом по Донбассу, отметив, что, безусловно, этот закон может самым негативным образом повлиять на перспективы внутриукраинского урегулирования».
По словам Пескова, на заседании Совбеза была подчеркнута безальтернативность минских соглашений и нормандского формата.
Пресс-секретарь главы государства добавил, что Россия сохранит свою приверженность букве и духу минских договоренностей вместе с другими странами-гарантами.
В законе о реинтеграции Донбасса Россия была названа «агрессором», а неподконтрольные Киеву территории — «оккупированными». Кроме того, Порошенко получил право без разрешения парламента в любой момент использовать войска на территории Украины. Понятие минских соглашений из текста закона было исключено.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «В контексте Украины обменялись мнениями в связи с принятым недавно новым законом по Донбассу, отметив, что, безусловно, этот закон может самым негативным образом повлиять на перспективы внутриукраинского урегулирования».
По словам Пескова, на заседании Совбеза была подчеркнута безальтернативность минских соглашений и нормандского формата.
Пресс-секретарь главы государства добавил, что Россия сохранит свою приверженность букве и духу минских договоренностей вместе с другими странами-гарантами.
В законе о реинтеграции Донбасса Россия была названа «агрессором», а неподконтрольные Киеву территории — «оккупированными». Кроме того, Порошенко получил право без разрешения парламента в любой момент использовать войска на территории Украины. Понятие минских соглашений из текста закона было исключено.
Комментарии