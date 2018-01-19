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    Песков отреагировал на принятый Радой закон о реинтеграции Донбасса

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    Песков отреагировал на принятый Радой закон о реинтеграции Донбасса

    Песков отреагировал на принятый Радой закон о реинтеграции Донбасса

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Москве не согласны с формулировкой закона о реинтеграции Донбасса, где Россия названа «агрессором».

    Дмитрий Песков отреагировал на принятие Верховной радой закона о реинтеграции Донбасса, в котором неподконтрольные Киеву территории названы «оккупированными», а Россия признается «агрессором». Пресс-секретарю президента задали вопрос, согласен ли он с этими формилировками и готова ли Россия нести ответственность за происходящее на востоке Украины, передает «Интерфакс».

    Дмитрий Песков: «Безусловно, нет. Россия не согласна с самой постановкой вопроса таким образом, ибо это противоречит самому духу и букве минских договоренностей. Россия не является участницей и стороной этого конфликта».

    Он также напомнил: о том, что Россия не является стороной конфликта, говорится в минских договоренностях, под которыми поставил подпись президент Пётр Порошенко.

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