Пашинян назвал стратегическими отношения Армении и РФ

Отношения России и Армении являются союзническими и стратегическими. Об этом заявил лидер протестного движения Армении, руководитель парламентской фракции «Елк» Никол Пашинян.
Никол Пашинян: «Армяно-российские отношения действительно стратегические и союзнические. Это реальность, с которой мы считаемся».
По его словам, вопроса о выходе из ОДКБ он ставить не будет. При этом он высказался за уточнение союзнических и партнерских отношений в рамках данной структуры, передает ТАСС.
Никол Пашинян: «Взаимные обязательства должны быть зафиксированы, чтобы четко были сформулированы и ожидания».
Ранее сообщалось, что Никол Пашинян официально утвержден в качестве претендента на пост премьер-министра страны. Остальные фракции армянского парламента, в том числе правящая Республиканская партия, отказались выдвигать своих кандидатов. Пашинян заявлял, что смена власти в Армении не ухудшит отношения с РФ. Также он подчеркивал, что не намерен ставить задачи выхода Армении из ЕАЭС в случае избрания премьером.
По его словам, вопроса о выходе из ОДКБ он ставить не будет. При этом он высказался за уточнение союзнических и партнерских отношений в рамках данной структуры, передает ТАСС.
Никол Пашинян: «Взаимные обязательства должны быть зафиксированы, чтобы четко были сформулированы и ожидания».
Ранее сообщалось, что Никол Пашинян официально утвержден в качестве претендента на пост премьер-министра страны. Остальные фракции армянского парламента, в том числе правящая Республиканская партия, отказались выдвигать своих кандидатов. Пашинян заявлял, что смена власти в Армении не ухудшит отношения с РФ. Также он подчеркивал, что не намерен ставить задачи выхода Армении из ЕАЭС в случае избрания премьером.
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