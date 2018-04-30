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    Пашинян назвал стратегическими отношения Армении и РФ

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Асатур Есаянц
    Пашинян назвал стратегическими отношения Армении и РФ

    Пашинян назвал стратегическими отношения Армении и РФ

    Пашинян назвал стратегическими отношения Армении и РФ
  • Фото: РИА Новости © 2018, Асатур Есаянц

    • Отношения России и Армении являются союзническими и стратегическими. Об этом заявил лидер протестного движения Армении, руководитель парламентской фракции «Елк» Никол Пашинян.

    Никол Пашинян: «Армяно-российские отношения действительно стратегические и союзнические. Это реальность, с которой мы считаемся».

    По его словам, вопроса о выходе из ОДКБ он ставить не будет. При этом он высказался за уточнение союзнических и партнерских отношений в рамках данной структуры, передает ТАСС.

    Никол Пашинян: «Взаимные обязательства должны быть зафиксированы, чтобы четко были сформулированы и ожидания».

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    Ранее сообщалось, что Никол Пашинян официально утвержден в качестве претендента на пост премьер-министра страны. Остальные фракции армянского парламента, в том числе правящая Республиканская партия, отказались выдвигать своих кандидатов. Пашинян заявлял, что смена власти в Армении не ухудшит отношения с РФ. Также он подчеркивал, что не намерен ставить задачи выхода Армении из ЕАЭС в случае избрания премьером.

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