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  • 26.12, 21:46

Лидеры ЕАЭС подписали Таможенный кодекс союза

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Лидеры ЕАЭС подписали Таможенный кодекс союза

Лидеры ЕАЭС подписали Таможенный кодекс союза

Лидеры стран Евразийского экономического союза, собравшиеся в Санкт-Петербурге на саммит ЕАЭС, подписали Таможенный кодекс союза. Свои подписи поставили президенты России, Казахстана, Армении и Киргизии.

Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств сообщил, что свои подписи поставили президенты четырех стран, в том числе Киргизии. При этом ранее на самом заседании Саркисян заявил, что киргизская сторона отказалась подписывать документ.

Тигран Саркисян: «Киргизия подписала Таможенный кодекс. У нас со стороны Киргизии не подписано только заявление относительно того, как мы будем выстраивать внешнеэкономическую деятельность. Это связано с тем, что наши киргизские коллеги предлагают уточнить формулировку относительно снятия барьеров, изъятия ограничений на внутреннем рынке».

Подписано также заявление о развитии торговой политики Евразийского экономического союза.

Кроме того, главы стран ЕАЭС одобрили предложение о переговорах по зоне свободной торговли с Ираном, Египтом и Индией.

В заключение глава коллегии ЕЭК сообщил, что президенты четырех стран дали поручение представить все подписанные по итогам заседания Совета документы на подпись отсутствующему на заседании президенту Белоруссии Александру Лукашенко.

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