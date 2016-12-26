Лидеры ЕАЭС подписали Таможенный кодекс союза

Лидеры стран Евразийского экономического союза, собравшиеся в
Санкт-Петербурге на саммит ЕАЭС, подписали Таможенный кодекс союза. Свои подписи поставили президенты России, Казахстана, Армении и Киргизии.
Тигран Саркисян: «Киргизия подписала Таможенный кодекс. У нас со стороны Киргизии не подписано только заявление относительно того, как мы будем выстраивать внешнеэкономическую деятельность. Это связано с тем, что наши киргизские коллеги предлагают уточнить формулировку относительно снятия барьеров, изъятия ограничений на внутреннем рынке».
Подписано также заявление о развитии торговой политики Евразийского экономического союза.
Кроме того, главы стран ЕАЭС одобрили предложение о переговорах по зоне свободной торговли с Ираном, Египтом и Индией.
В заключение глава коллегии ЕЭК сообщил, что президенты четырех стран дали поручение представить все подписанные по итогам заседания Совета документы на подпись отсутствующему на заседании президенту Белоруссии Александру Лукашенко.
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