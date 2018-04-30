Пашинян выдвинут кандидатом в премьеры Армении

Лидер армянского протестного движения Никол Пашинян официально утвержден в качестве претендента на пост
премьер-министра страны.
О том, что Пашинян выдвинут кандидатом в премьер-министры Армении, «Интерфаксу» сообщил Эдмон Марукян — член фракции «Елк», которую возглавляет оппозиционный лидер.
Сам Пашинян сообщил, что его первыми действиями в случае утверждения в должности премьера Армении станут шаги по подготовке к внеочередным парламентским выборам.
Никол Пашинян: «По вопросу состава правительства пока ничего конкретного не решено. Я пока всего лишь кандидат в премьеры. Но первыми моим шагом станет формирование гарантий по проведению законных, честных и справедливых выборов».
По его словам, сроки проведения внеочередных выборов пока не определены.
Никол Пашинян: «Наша цель — искоренение коррупции, обеспечение независимости всех ветвей власти».
Имя нового премьера Армении станет известно 1 мая. Правящая Республиканская партия Армении решила не выдвигать своего кандидата на пост главы правительства.
Сам Пашинян сообщил, что его первыми действиями в случае утверждения в должности премьера Армении станут шаги по подготовке к внеочередным парламентским выборам.
Никол Пашинян: «По вопросу состава правительства пока ничего конкретного не решено. Я пока всего лишь кандидат в премьеры. Но первыми моим шагом станет формирование гарантий по проведению законных, честных и справедливых выборов».
По его словам, сроки проведения внеочередных выборов пока не определены.
Никол Пашинян: «Наша цель — искоренение коррупции, обеспечение независимости всех ветвей власти».
Имя нового премьера Армении станет известно 1 мая. Правящая Республиканская партия Армении решила не выдвигать своего кандидата на пост главы правительства.
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