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    Правящая партия Армении отказалась выдвигать кандидата на пост премьера

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    Правящая партия Армении отказалась выдвигать кандидата на пост премьера

    Правящая партия Армении отказалась выдвигать кандидата на пост премьера

    Правящая Республиканская партия Армении не будет выдвигать своего кандидата на пост главы правительства.

    Правящая Республиканская партия Армении приняла решение не выдвигать своего кандидата на пост премьер-министра страны. Об этом в субботу сообщил пресс-секретарь партии и вице-спикер парламента Эдуард Шармазанов, передает «Интерфакс».

    Эдуард Шармазанов, вице-спикер парламента Армении: «Республиканская партия решила не выдвигать кандидата на пост премьера Армении. Мы обсудим всех кандидатов, которые будут выдвинуты, и до голосования 1 мая примем решение. Изменилась политическая ситуация, сегодня в Армении внутриполитический кризис».

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    Напомним, досрочные выборы премьер-министра страны назначены на 1 мая. Главу правительства, должны выбрать члены парламентиа путем открытого голосования. Согласно последним изменениям в конституции страны, власть теперь будет сосредоточена именно в руках премьер-министра.

    До сих пор официально выдвинутых кандидатов на пост главы правительства Армении нет. Оппозиция требует избрать главой правительства своего лидера Никола Пашиняна и заявляет, что массовые протесты в стране не закончатся, пока на пост премьера не будет избран «человек от народа». Сам Пашинян заявил о готовности выдвинуть свою кандидатуру, но только в том случае, если его поддержат все фракции.

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