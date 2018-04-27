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    Лидер армянской оппозиции Пашинян пообещал новые протесты в Ереване. Армения, Ереван, митинги и протесты, оппозиция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЛидер армянской оппозиции Пашинян пообещал новые протесты в Ереване

    Лидер армянской оппозиции Пашинян пообещал новые протесты в Ереване

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    Лидер армянской оппозиции Пашинян пообещал новые протесты в Ереване

    Лидер армянской оппозиции Пашинян пообещал новые протесты в Ереване

      В Армении основные протесты переместились сегодня в Гюмри — второй по величине город страны. Митингующие отправились туда из Еревана автопробегом. Между тем переговоры лидера оппозиции Никола Пашиняна с исполняющим обязанности главы правительства Кареном Карапетяном сегодня не состоялись.

      Возглавляет протестное движение в Гюмри лидер оппозиции, депутат парламента Никола Пашинян. В этот момент на центральной площади Возрождения собрались несколько тысяч людей. Сообщается, что митинг проходит под проливным дождем, однако никто из собравшихся не уходит.

      Ранее Пашинян и сотни его сторонников организовали автопробег из Еревана в Гюмри, во время которого митингующие делали остановки во всех населенных пунктах и призывали присоединиться. Митинги вне столицы оппозиционер назвал «отдыхом» и пообещал в воскресенье «с новыми силами» вернуться в Ереван и снова вывести на улицу тысячи людей.

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      Напомним, что в результате многотысячных круглосуточных митингов оппозиция Армении 23 апреля добилась отставки премьер-министра Сержа Саргсяна (до этого он более 10 лет занимал кресло президента и обещал уйти из политики). Исполняющим обязанности премьер-министра Армении был назначен представитель правящей Республиканской партии Карен Карапетян. Оппозиционная фракция «Елк» выдвинула своего кандидата — Николу Пашиняна.

      Переговоры Карапетяна и Пашиняна сегодня так и не состоялись. Подробнее о том, остаются ли шансы, что правящая партия и оппозиция все-таки о чем-то договорятся, — в репортаже корреспондента НТВ Дины Ивановой.

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