Врио премьера Армении отказался от переговоров с лидером оппозиции

Исполняющий обязанности премьера Армении Карапетян отклонил предложение оппозиционера Пашиняна о переговорах.
Исполняющий обязанности премьера Армении Карен Карапетян отклонил предложение лидера оппозиции Никола Пашиняна о переговорах, так как оно ничем не отличается от предыдущих подобных предложений. Об этом в пятницу заявил пресс-секретарь главы армянского правительства Арам Араратян, передает «Интерфакс».
Арам Араратян, пресс-секретарь премьер-министра Армении: «Очередное предложение Пашиняна практически не отличается от предыдущих… Ответ Карена Карапетяна тот же, что и в прошлый раз. Переговоры, где одна из сторон диктует исключительно свою повестку, а другая сторона не может представить свою повестку, не могут считаться переговорами».
Кроме того, исполняющий обязанности премьера не поддерживает идею Пашиняна провести переговоры в присутствии журналистов: по его мнению, такие переговоры изначально не рассчитаны на достижение какого-либо результата, заявил Араратян.
Арам Араратян: «По мнению Карена Карапетяна, Николу Пашиняну стоит принять предложение президента Армении, направленное всем парламентским и внепарламентским политическим силам, о совместном обсуждении создавшейся в Армении ситуации и поиска путей выхода из нее».
Накануне лидер армянской оппозиции Никол Пашинян заявил, что готов в пятницу провести переговоры с Республиканской партией страны и исполняющим обязанности премьер-министра. Напомним, массовые акции протеста в Ереване и ряде других городов Армении продолжились после отставки премьер-министра страны Сержа Саргсяна. Оппозиция требует отстранения от власти всех представителей Республиканской партии и избрания Пашиняна на должность главы правительства.
Арам Араратян, пресс-секретарь премьер-министра Армении: «Очередное предложение Пашиняна практически не отличается от предыдущих… Ответ Карена Карапетяна тот же, что и в прошлый раз. Переговоры, где одна из сторон диктует исключительно свою повестку, а другая сторона не может представить свою повестку, не могут считаться переговорами».
Кроме того, исполняющий обязанности премьера не поддерживает идею Пашиняна провести переговоры в присутствии журналистов: по его мнению, такие переговоры изначально не рассчитаны на достижение какого-либо результата, заявил Араратян.
Арам Араратян: «По мнению Карена Карапетяна, Николу Пашиняну стоит принять предложение президента Армении, направленное всем парламентским и внепарламентским политическим силам, о совместном обсуждении создавшейся в Армении ситуации и поиска путей выхода из нее».
Накануне лидер армянской оппозиции Никол Пашинян заявил, что готов в пятницу провести переговоры с Республиканской партией страны и исполняющим обязанности премьер-министра. Напомним, массовые акции протеста в Ереване и ряде других городов Армении продолжились после отставки премьер-министра страны Сержа Саргсяна. Оппозиция требует отстранения от власти всех представителей Республиканской партии и избрания Пашиняна на должность главы правительства.
Комментарии