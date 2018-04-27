Представитель оппозиции рассказал, когда завершатся протесты в Армении

Протесты в Армении будут продолжаться до тех пор, пока на пост премьера не выберут человека из народа. Об этом заявил
пресс-секретарь лидера оппозиции Никола Пашиняна Тигран Авинян.
В интервью латвийской радиостанции Baltkom Авинян отметил, что, по его мнению, оппозиция в скором времени добьется своего.
Тигран Авинян, пресс-секретарь Пашиняна: «Обстановка в Ереване сейчас праздничная. Но протесты в Армении будут продолжаться до тех пор, пока парламент не выберет человека из народа. Митингующие требуют освободить от власти Республиканскую партию. Я убежден, что в скором времени парламент выполнит наши требования».
Сам Никол Пашинян вновь заявил о готовности к переговорам с Республиканской партией и исполняющим обязанности премьера Кареном Карапетяном. По предварительной информации, встреча может состояться уже в пятницу.
Напомним, оппозиция требует избрать главой правительства «кандидата от народа» Никола Пашиняна. Правящая Республиканская партия уже согласилась на досрочные выборы премьера, и сегодня назвали их дату — они состоятся 1 мая на внеочередном заседании парламента.
Тигран Авинян, пресс-секретарь Пашиняна: «Обстановка в Ереване сейчас праздничная. Но протесты в Армении будут продолжаться до тех пор, пока парламент не выберет человека из народа. Митингующие требуют освободить от власти Республиканскую партию. Я убежден, что в скором времени парламент выполнит наши требования».
Сам Никол Пашинян вновь заявил о готовности к переговорам с Республиканской партией и исполняющим обязанности премьера Кареном Карапетяном. По предварительной информации, встреча может состояться уже в пятницу.
Напомним, оппозиция требует избрать главой правительства «кандидата от народа» Никола Пашиняна. Правящая Республиканская партия уже согласилась на досрочные выборы премьера, и сегодня назвали их дату — они состоятся 1 мая на внеочередном заседании парламента.
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