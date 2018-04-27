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    Представитель оппозиции рассказал, когда завершатся протесты в Армении. Армения, Ереван, митинги и протесты, оппозиция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПредставитель оппозиции рассказал, когда завершатся протесты в Армении

    Представитель оппозиции рассказал, когда завершатся протесты в Армении

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    Представитель оппозиции рассказал, когда завершатся протесты в Армении

    Представитель оппозиции рассказал, когда завершатся протесты в Армении

    Представитель оппозиции рассказал, когда завершатся протесты в Армении

      Протесты в Армении будут продолжаться до тех пор, пока на пост премьера не выберут человека из народа. Об этом заявил пресс-секретарь лидера оппозиции Никола Пашиняна Тигран Авинян.

      В интервью латвийской радиостанции Baltkom Авинян отметил, что, по его мнению, оппозиция в скором времени добьется своего.

      Тигран Авинян, пресс-секретарь Пашиняна: «Обстановка в Ереване сейчас праздничная. Но протесты в Армении будут продолжаться до тех пор, пока парламент не выберет человека из народа. Митингующие требуют освободить от власти Республиканскую партию. Я убежден, что в скором времени парламент выполнит наши требования».

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      Сам Никол Пашинян вновь заявил о готовности к переговорам с Республиканской партией и исполняющим обязанности премьера Кареном Карапетяном. По предварительной информации, встреча может состояться уже в пятницу.

      Напомним, оппозиция требует избрать главой правительства «кандидата от народа» Никола Пашиняна. Правящая Республиканская партия уже согласилась на досрочные выборы премьера, и сегодня назвали их дату — они состоятся 1 мая на внеочередном заседании парламента.

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