Лидер оппозиции в Ереване объявил о начале «второго этапа бархатной революции»

Стало известно, что нового премьера Армении могут избрать уже 1 мая на специальном заседании парламента. Ранее о своем намерении возглавить правительство заявил лидер протестного движения Никол Пашинян. А вот правящая Республиканская партия, похоже, все еще не может определиться с кандидатом.
В Ереване и других городах сегодня продолжились массовые манифестации. Кстати, Пашинян, опоздавший из-за них на утренний митинг, призвал не допустить хаоса и восстановить порядок в городе.
Как передает из Еревана корреспондент НТВ Иван Трушкин, ситуация в городе контролируемая, улицы перекрывали значительно реже. Колонны двигались по центральной части города, а пробки были локальными. В середине дня Никол Пашинян призвал своих сторонников вновь прийти на площадь Республики, где начался митинг. На нем оппозиция, видимо, сообщит о новых координационных мерах. Пашинян сегодня объявил, что начинается «второй этап бархатной революции».
Правящая Республиканская партия соберется завтра, чтобы выдвинуть своего кандидата на выборы. Также, по неофициальным данным, Серж Саргсян, который ушел с поста премьера, может оставить и должность председателя Республиканской партии. А Карен Карапетян, который временно возглавляет правительство Армении, вероятно, может занять его место.
Лидер оппозиции Никол Пашинян заявил, что единственным кандидатом на пост главы правительства, которого могли бы поддержать и улицы, и парламент, он видит себя.
Никол Пашинян: «Премьер должен избираться на Национальном собрании, согласно закону, он должен быть представлен со стороны фракций парламента. А народ на площади тем временем должен дать свое согласие на какую-либо кандидатуру».
Пока достаточным количеством голосов в парламенте, чтобы избрать кандидата на пост премьера, обладает только Республиканская партия. Голосование, как ожидается, состоится 1 мая.
Как передает из Еревана корреспондент НТВ Иван Трушкин, ситуация в городе контролируемая, улицы перекрывали значительно реже. Колонны двигались по центральной части города, а пробки были локальными. В середине дня Никол Пашинян призвал своих сторонников вновь прийти на площадь Республики, где начался митинг. На нем оппозиция, видимо, сообщит о новых координационных мерах. Пашинян сегодня объявил, что начинается «второй этап бархатной революции».
Правящая Республиканская партия соберется завтра, чтобы выдвинуть своего кандидата на выборы. Также, по неофициальным данным, Серж Саргсян, который ушел с поста премьера, может оставить и должность председателя Республиканской партии. А Карен Карапетян, который временно возглавляет правительство Армении, вероятно, может занять его место.
Лидер оппозиции Никол Пашинян заявил, что единственным кандидатом на пост главы правительства, которого могли бы поддержать и улицы, и парламент, он видит себя.
Никол Пашинян: «Премьер должен избираться на Национальном собрании, согласно закону, он должен быть представлен со стороны фракций парламента. А народ на площади тем временем должен дать свое согласие на какую-либо кандидатуру».
Пока достаточным количеством голосов в парламенте, чтобы избрать кандидата на пост премьера, обладает только Республиканская партия. Голосование, как ожидается, состоится 1 мая.
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