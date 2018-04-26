Лидер армянской оппозиции призвал протестующих разблокировать улицы

В Ереване продолжаются массовые акции протеста. Лидер армянской оппозиции Никол Пашинян вместе со своими сторонниками двинулся в сторону проспекта Баграмяна, где располагаются здание парламента и резиденция врио
премьер-министра.
В Ереване протестующие вновь вышли на улицы. Демонстранты опять собираются на площади Республики в центре города. Никол Пашинян присоединился к активистам на мосту Ламбада в начале проспекта Комитас. Шествие двинулось по Комитасу в сторону проспекта Баграмяна. Демонстранты выкрикивают лозунги, передает РИА Новости.
Между тем ранее Пашинян опубликовал видеобращение в Facebook, в котором призвал митингующих прекратить блокировать улицы и дороги в Ереване.
Никола Пашинян: «Призываю временно прекратить блокировку улиц в Ереване. Нельзя допустить, чтобы некоторые воспользовались ситуацией и превратили это все в неконтролируемую акцию. Ситуация должна быть под контролем. Речь только о Ереване».
Лидер оппозиции пояснил, что сам не смог вовремя добраться на митинг в центре Еревана из-за ситуации на дороге. Он подчеркнул, что «порядок важнее всего», и призвал обратить внимание на водителей, которые ездят без госномеров. Пашинян высказал мнение, что такие автомобилисты дискредитируют их движение.
Напомним, массовые протесты в Армении начались после выдвижения кандидатуры экс-президента Сержа Саргсяна на прост главы правительства. Притом полномочия премьера были значительно расширены. Несмотря на демонстрации, парламент избрал Саргсяна на этот пост, но на фоне продолжающихся акций протеста он вскоре подал в отставку.
Тем не менее оппозиция продолжает митинги. Теперь активисты требуют проведения досрочных парламентских выборов.
Между тем ранее Пашинян опубликовал видеобращение в Facebook, в котором призвал митингующих прекратить блокировать улицы и дороги в Ереване.
Никола Пашинян: «Призываю временно прекратить блокировку улиц в Ереване. Нельзя допустить, чтобы некоторые воспользовались ситуацией и превратили это все в неконтролируемую акцию. Ситуация должна быть под контролем. Речь только о Ереване».
Лидер оппозиции пояснил, что сам не смог вовремя добраться на митинг в центре Еревана из-за ситуации на дороге. Он подчеркнул, что «порядок важнее всего», и призвал обратить внимание на водителей, которые ездят без госномеров. Пашинян высказал мнение, что такие автомобилисты дискредитируют их движение.
Напомним, массовые протесты в Армении начались после выдвижения кандидатуры экс-президента Сержа Саргсяна на прост главы правительства. Притом полномочия премьера были значительно расширены. Несмотря на демонстрации, парламент избрал Саргсяна на этот пост, но на фоне продолжающихся акций протеста он вскоре подал в отставку.
Тем не менее оппозиция продолжает митинги. Теперь активисты требуют проведения досрочных парламентских выборов.
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