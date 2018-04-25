В Армении распалась правящая коалиция

В Армении сегодня возобновились акции протеста. По призыву оппозиционного лидера Никола Пашиняна люди вновь вышли на манифестации в Ереване. В центр стянуты силы полиции и спецтехника. Митингующие перекрывали дорогу в аэропорт и частично блокировали трассу в Грузию. Теперь они требуют отставки и. о. главы правительства Карапетяна.
На площади Республики в центре Еревана продолжается массовая акция. Люди танцуют, забираются на крыши машин, играет музыка. На подъездах к площади автомобили сигналят, а активисты размахивают флагами. Происходящее похоже на празднование спортивного мероприятия, передает с места событий корреспондент НТВ Иван Трушкин.
Утром, когда полиция попыталась подвести к площади Республики несколько бронеавтомобилей, люди в этот момент встали вокруг живой цепью, и правоохранители были вынуждены вызвать дополнительные силы бойцов спецподразделений. Ситуация едва не дошла до столкновений. Но удалось мирно договориться, технику отвели от площади.
Новость, которая позднее не подтвердилась, о том, что и. о. премьера Карен Карапетян якобы подал в отставку, тоже вызвала шквал эмоций. Демонстранты бросились обниматься и танцевать.
Оппозиция добивается досрочных выборов Национального собрания. Но для того, чтобы распустить парламент и назначить перевыборы в соответствии с конституцией Армении, есть две возможности. Первая: парламент должен дважды не утвердить премьер-министра, тогда последует автоматический роспуск. Вторая: парламент должен не согласиться с программой, которую предлагает глава правительства, но это очень долгий путь.
Сейчас парламент должен выбрать и. о. премьер-министра. Очевидно, что значительную часть протестующих кандидатура Карена Карапетяна не устраивает.
Лидер протеста Никол Пашинян внес ясность в свое недавнее заявление о том, что врио премьера должен выбирать народ. Он уточнил, что эта процедура должна пройти через парламент. Сегодня же фракция «Елк» выдвинула его кандидатуру на пост главы правительства.
Также сегодня стало известно, что правящая коалиция — а это были «Республиканская партия» и «Дашнакцутюн» — распалась. «Дашнакцутюн» приняла решение отделиться.
Утром, когда полиция попыталась подвести к площади Республики несколько бронеавтомобилей, люди в этот момент встали вокруг живой цепью, и правоохранители были вынуждены вызвать дополнительные силы бойцов спецподразделений. Ситуация едва не дошла до столкновений. Но удалось мирно договориться, технику отвели от площади.
Новость, которая позднее не подтвердилась, о том, что и. о. премьера Карен Карапетян якобы подал в отставку, тоже вызвала шквал эмоций. Демонстранты бросились обниматься и танцевать.
Оппозиция добивается досрочных выборов Национального собрания. Но для того, чтобы распустить парламент и назначить перевыборы в соответствии с конституцией Армении, есть две возможности. Первая: парламент должен дважды не утвердить премьер-министра, тогда последует автоматический роспуск. Вторая: парламент должен не согласиться с программой, которую предлагает глава правительства, но это очень долгий путь.
Сейчас парламент должен выбрать и. о. премьер-министра. Очевидно, что значительную часть протестующих кандидатура Карена Карапетяна не устраивает.
Лидер протеста Никол Пашинян внес ясность в свое недавнее заявление о том, что врио премьера должен выбирать народ. Он уточнил, что эта процедура должна пройти через парламент. Сегодня же фракция «Елк» выдвинула его кандидатуру на пост главы правительства.
Также сегодня стало известно, что правящая коалиция — а это были «Республиканская партия» и «Дашнакцутюн» — распалась. «Дашнакцутюн» приняла решение отделиться.
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