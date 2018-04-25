Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
26 апреля, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
    •  

    Лидер оппозиции Пашинян выдвинут на пост премьера Армении

    7 комментариев
    • Фото: РИА Новости © 2018, Асатур Есаянц
    Лидер оппозиции Пашинян выдвинут на пост премьера Армении

    Лидер оппозиции Пашинян выдвинут на пост премьера Армении

    Лидер оппозиции Пашинян выдвинут на пост премьера Армении
  • Фото: РИА Новости © 2018, Асатур Есаянц

    • Оппозиционная фракция «Елк» в парламенте Армении выдвинула кандидатуру Никола Пашиняна на пост главы правительства.

    Фракция «Елк» распространила заявление о выдвижении на пост премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который является организатором массовых акций протеста. Об этом сообщает «Интерфакс».

    Для избрания на должность премьера кандидату нужно набрать 53 голоса. Однако абсолютное большинство в парламенте Армении принадлежит правящей «Республиканской партии» — 58 мест, еще 7 мест у АРФД, а оппозицию в Национальном собрании Армении составляют партии «Царукян» (31 место) и «Елк» (9 мест).

    смотретьПротесты армянской оппозиции охватили центр Еревана и Гюмри
    Протесты армянской оппозиции охватили центр Еревана и Гюмри
    Напомним, в Армении продолжаются массовые демонстрации. Активисты требуют досрочных выборов парламента страны. Полиция стянула в центр Еревана технику, но столкновений пока удается избежать, хотя протестующие перекрыли ряд улиц и дорог.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru