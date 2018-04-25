Лидер оппозиции Пашинян выдвинут на пост премьера Армении

Оппозиционная фракция «Елк» в парламенте Армении выдвинула кандидатуру Никола Пашиняна на пост главы правительства.
Фракция «Елк» распространила заявление о выдвижении на пост премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который является организатором массовых акций протеста. Об этом сообщает «Интерфакс».
Для избрания на должность премьера кандидату нужно набрать 53 голоса. Однако абсолютное большинство в парламенте Армении принадлежит правящей «Республиканской партии» — 58 мест, еще 7 мест у АРФД, а оппозицию в Национальном собрании Армении составляют партии «Царукян» (31 место) и «Елк» (9 мест).
Напомним, в Армении продолжаются массовые демонстрации. Активисты требуют досрочных выборов парламента страны. Полиция стянула в центр Еревана технику, но столкновений пока удается избежать, хотя протестующие перекрыли ряд улиц и дорог.
Для избрания на должность премьера кандидату нужно набрать 53 голоса. Однако абсолютное большинство в парламенте Армении принадлежит правящей «Республиканской партии» — 58 мест, еще 7 мест у АРФД, а оппозицию в Национальном собрании Армении составляют партии «Царукян» (31 место) и «Елк» (9 мест).
Напомним, в Армении продолжаются массовые демонстрации. Активисты требуют досрочных выборов парламента страны. Полиция стянула в центр Еревана технику, но столкновений пока удается избежать, хотя протестующие перекрыли ряд улиц и дорог.
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